Un problema con la grada supletoria, el motivo del retraso del Guadalajara - Barcelona
El partido correspondiente a la 3ª ronda de la Copa del Rey se jugará a partir de las 21:30h porque ha llegado tarde la licencia del Ayuntamiento para la grada.
Teresa Vasallo Fernández
El Guadalajara - Barcelona de la tercera ronda de la Copa del Rey que se debería disputar a las 21:00h se retrasa media por un problema en los accesos como ha informado Helena Condis . En concreto, el problema actual es que falta un papel para dar validez a la grada supletoria, aunque ya está abierta.
Hay que recordar que la capacidad habitual del estadio es de 6.000 plazas pero entre esta grada supletoria de 1.500 asientos y el aumento en unas 1.000 butacas de la otra gradería ya existente se llegarán a los 8.500 espectadores.
