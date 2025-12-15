Tomás Guasch, comentarista de Deportes COPE: "Se queja el Real Madrid de que el árbitro de Vitoria es catalán, que le invitaron al Gamper...eso sería lo de menos"

El Real Madrid, y sobre todo Xabi Alonso, salvó los muebles este domingo al derrotar por un sufrido 1-2 al Alavés en Mendizorroza gracias a los goles de Mbappé y de Rodrygo.

protestas arbitrales

A pesar de la victoria, desde el club blanco se pidió el penalti por un derribo de Tenaglia sobre Vinicius cuando el resultado ya era 1-2 a favor de los merengues.

Posible penalti a Vinicius en el Alavés - Real Madrid

El malestar de la plantilla madridista no se hizo esperar, y fue el propio Xabi Alonso en rueda de prensa quién respondió así a las polémicas arbitrales: "A mí me ha parecido penalti claro, hay contacto, Vinícius va muy rápido, y me sorprende mucho que no vaya ni al VAR en esa acción. Dicho esto, no nos sorprende y hay que seguir".

Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cargó duramente contra el estamento arbitral en el encuentro navideño de este lunes con la prensa: "Fuimos arbitrados por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club en la víspera de la final de Copa. Y parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo no son penalti. Es la novedad de esa temporada".

Imagen del posible penalti no pitado sobre Rodrygo en el Girona-Real Madrid

respuesta de la rfef

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, instó este lunes a los equipos a "buscar otra excusa" cuando hay una polémica arbitral porque el colegiado "es un profesional y un deportista".

"El árbitro quiere hacer lo mejor posible y el error humano forma parte de la vida de las personas y por lo tanto creo que, aunque se pueda equivocar, el arbitraje español está en el 'top 5' a nivel mundial", aseguró el presidente de la RFEF que espera llegar al 'top 1' porque hay un "muy buen nivel".

el aguanís

Tomás Guasch, en su sección de 'El Aguanís' en Deportes COPE reaccionó al último encuentro del Real Madrid en Vitoria y a las quejas arbitrales del conjunto blanco.

"Se queja el Madrid de que el árbitro de ayer es catalán, que le invitaron al Gamper, no sé qué más. Oiga, pero si eso sería lo de menos. Árbitros catalanes, pues tendría una influencia de ¿qué? De un 10, un 15%. Pero si al Madrid le pitó una vez un madrileño y lo tangó igual. Me parece que es un tiro un poco errado", apuntaba Guasch.

Real Madrid / Cordon Press Rodrygo celebra con Vinicius celebra el 1-2 del Real Madrid contra el Alavés.

En relación a la victoria merengue, Guach bromea al señalar "Ultimatum 0 - Xabi 1". "Gol de Rodrygo. Dos en dos partidos. ¿Le ha enviado la providencia a este muchacho a salvar a Xabi, a favorecer su renovación?", sentenció.