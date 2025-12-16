Los motivos del cambio radical del discurso de Florentino Pérez para atacar ahora al Barça por el 'caso Negreira'

Es visto por todos que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha cambiado su discurso hacia el Barcelona a raíz del 'caso Negreira'.

Florentino ya fue muy duro durante la celebración de la Asamblea del club: "No es normal que pagara a Negreira 8 millones de euros durante 17 años".

"Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país", aseguró Florentino Pérez.

Sus críticas hacia el club blaugrana aumentaron este lunes durante la comida navideña del Real Madrid con la prensa y donde insistió en que "el 'caso Negreira' es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional"

"Es del todo incomprensible que las instituciones del fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha", denunció. "¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y pasemos página? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca", agregó.

motivos del cambio del discurso

Desde que salió a la luz el 'caso Negreira' Florentino Pérez se había caracterizado por tener un discurso de un nivel más bajo, sin embargo, ahora se ha producido un cambio radical

Tal y como ha informado nuestro compañero Melchor Ruiz en Deportes COPE, uno de los motivos de ese cambio se ha producido por los vaiavenes de Laporta con la UEFA (para verse beneficiado por una reducción de multas, por ejemplo), con Tebas (fondo CVC) y dejando a un lado la Superliga, - aunque legalmente el Barça sigue estando dentro de ese proyecto - y no se confía en él.

Además, otro de los motivos es que cada vez se tiene más información sobre el caso, y también son importantes las declaraciones de Laporta y de los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde ante la jueza del caso, y donde los extécnicos aseguraron que no vieron los informes. Y por supuesto, desde el Real Madrid se busca hacer justicia, lo primero y fundamental.

Y como informó Melchor Ruiz, esto se irá adjuntando en el informe que el Real Madrid está preparando ante FIFA y están convencidos de que este organismo les dará la razón y esto podría obligar a UEFA a poder sancionar al Barça.