Las dudas de Pedro Martín tras el gol anulado al Real Madrid ante el Alavés: "El árbitro lo ve perfectamente"

El Real Madrid visitó este domingo al Alavés en el encuentro correspondiente a la 31ª jornada en Primera División.

las quejas de ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue uno de los protagonistas del encuentro ya que no se sentó en el banquillo de Mendizorroza al estar sancionado. En su lugar estuvo su hijo, Davide, que se estrenó como primer técnico del equipo blanco.

En la rueda de prensa previa al partido, Ancelotti volvió a mostrar su malestar con los horarios de LaLiga.

El técnico del Real Madrid se quejó del horario puesto por LaLiga, al jugar el domingo cuando podría haberlo hecho el sábado, cuatro días después de la visita al Arsenal y con la posibilidad de descansar más para la vuelta del miércoles próximo.

"No lo entendemos pero es lo que hay. Esta temporada ha sido así. No se entiende pero la verdad es que tenemos más de 72 horas de descanso, entonces no nos podemos quejar", apuntó tras lanzar el aviso después del encuentro en La Cerámica de que su equipo no se presentaría al siguiente encuentro liguero en el que no tuviesen 72 horas de descanso entre partidos.

gol anulado al real madrid

En el minuto 20 el Real Madrid vio que se le anulaba un tanto a través de Raúl Asencio. El central remató de cabeza un centro lateral y el colegiado Soto Grado en un primer instante concedió el tanto, sin embargo, tras ser avisado por Gil Manzano desde el VAR, decidió anular el tanto por una falta previa de Rüdiger sobre Owono, el portero del Alavés.

Imagen VAR del gol anulado al Real Madrid ante el Alavés

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín mostró sus dudas sobre esa decisión arbitral: "Es faltita, entendemos que cualquier toque a los porteros lo anulan".

"Reconociendo que el movimiento de Rüdiger es para entorpecer al portero", apunta Pedro Martín, añade que "aunque no le tocara, se la comía".

La conclusión final de Pedro Martín sobre esta polémica fue la siguiente: "El árbitro en principio lo había visto perfectamente, había dado gol y que no era falta".

expulsión a mbappé

La primera parte del encuentro también dejó otra imagen: la expulsión a Kylian Mbappé por una dura entrada sobre Antonio Blanco.

Entrada dura, sin discusión, que Soto Grado no vio en un primer momento y que tuvo que volver otra vez al monitor del VAR para ver la jugada y fue entonces cuando mostró la tarjeta roja al francés.

Imagen VAR de la expulsión de Mbappé durante el Alavés-Real Madrid

Kylian Mbappé se perderá por tanto el encuentro de la próxima semana ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu que se jugará el domingo 20 de abril a las 21:00h, y habrá que ver si le caen más partidos. Tras el duelo ante el Athletic, el Real Madrid visitará al Getafe el miércoles 23 de abril antes de la final de la Copa del Rey del sábado 26 de abril ante el Barcelona.

