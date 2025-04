La opinión de Pedro Martín sobre la actuación del árbitro del Leganés-Barcelona: "Ha tomado alguna decisión..."

El Barcelona sigue firme en su camino hacia el título liguero después de ganar por la mínima (0-1) al Leganés en Butarque gracias a un gol en propia puerta de Jorge Sáenz.

Dos cambios en el once

De cara a este partido ante el Leganés, el entrenador alemán Hansi Flick realizó dos cambios con respecto al once del partido del pasado miércoles ante el Borussia Dortmund. Esas dos permutas fueron la entrada de Araujo por Cubarsí y la de Eric García en el centro del campo por Frenkie de Jong.

El resto del once fue el equipo de gala: Szczesny; Koundé, Araujo, I. Martínez, Balde; Eric García, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

lesión de balde

Alejandro Balde, lateral izquierdo internacional del Barcelona, se retiró lesionado a los cuarenta minutos del partido.

Balde se lesionó tras un lance defensivo con Adriá Altimira, con el que chocó las piernas, y, tras irse al suelo y estar unos minutos con los servicios médicos del club azulgrana, fue sustituido por Gerard Martín, que saltó al césped sin apenas poder calentar.

Champions League

El Barcelona visitó a un Leganés tras conseguir una importante victoria por 4-0 ante el Borussia Dortmund en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El choque de vuelta se jugará en territorio germano el próximo martes. Un Borussia Dortmund que además se ha enfrentado este sábado al Bayern Munich en una nueva jornada de la Bundesliga alemana. El choque entre dos de los equipos más fuertes de Alemania finalizó con empate a dos.

El Dortmund, con este punto, es octavo, a tres de la sexta plaza, mientras que el Bayern, que podría ser el rival del Barça en semifinales, lidera la Bundesliga con seis puntos de ventaja sobre el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

árbitro

La afición de Butarque acabó enfadada por alguna decisión del colegiado Hernández Maeso. Al término del partido, Pedro Martín, el especialista arbitral de Tiempo de Juego, valoraba así el papel del equipo arbitral a pregunta de Paco González.

"No ha estado mal, pero ha tomado alguna decisión, sobre todo los últimos 15 minutos, esa tarjeta a Raba que no hacía falta y que tendría que haber añadido más de esos 4 minutos. En general no ha estado mal, le pongo un 6", indicó.

