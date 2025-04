Ancelotti: "Lo intentaremos hasta el último minuto y hasta el último balón"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que remontar el miércoles ante el Arsenal, tras el 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, "pasa por una buena actuación" este domingo ante el Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports, y ha reconocido que ha sentido "un bajón general" en el equipo en la última semana.

EFE Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

"Quiero ver un Real Madrid que sea capaz de recuperar las sensaciones, que sea positivo. Todo el mundo piensa el partido del miércoles, pero el partido de miércoles pasa, sin ninguna duda, por la actuación que tenemos que hacer en el partido de mañana. Seguimos en la pelea por LaLiga, sería necesario jugar bien y ganar", declaró en rueda de prensa.

"Lo intentaremos. El Real Madrid es el único equipo al que le ha pasado muchas veces, pero lo intentaremos otra vez. Somos conscientes de cuando nos puede ayudar nuestra afición en nuestro estadio, lo hemos hecho muchas veces y lo intentaremos. Lo vamos a intentar hasta el último minuto y hasta el último balón, empezando por mañana", indicó.

EFE Ancelotti, durante el partido de cuartos de la Champions League en el Emirates Stadium.

Por otra parte, habló de la derrota frente a los 'gunners' en la ida (3-0). "La estadística es bastante clara: corrimos menos que el rival. Nos ha afectado, se podía hacer mucho más. Pero no es sólo esto", dijo. "Cada derrota es siempre lo mismo; cuando pierdes un partido vives momentos difíciles, tienes que pensar en cómo dar la vuelta y focalizarte en lo que viene. Afortunadamente, el fútbol es así, después de una derrota tienes la oportunidad de volver a hacer un buen partido, de recuperar las sensaciones buenas. El equipo ha entrenado muy bien en estos dos días, está bien focalizado en ganar el partido", apuntó.

Sin embargo, el técnico italiano no cuestionó el compromiso colectivo. "Es una cuestión de las características de los jugadores, el año pasado pasó exactamente lo mismo. Fuimos capaces de hacerlo corriendo menos; en los años pasados la distancia total siempre ha sido menos por las características de los jugadores que tenemos. A pesar de esto, ganamos dos 'Champions'. Es un dato. Contra el Arsenal hicimos menos en todos los aspectos, ellos han trabajado más que nosotros", subrayó.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius agotado durante la derrota del Real Madrid contra el Arsenal.

También restó importancia a la falta de gol de Vinícius y Rodrygo. "En la última semana ha sido un bajón a nivel general, no solo a nivel de la eficiencia que tuvimos enfrente. Encajamos demasiados goles en estos últimos partidos y ahí hay que meter un freno, porque la solidez defensiva es muy, muy importante, sobre todo cuando los delanteros no son tan efectivos como siempre lo han sido", expuso.

En otro orden de cosas, confirmó que Dani Ceballos "está disponible para mañana y, obviamente, para el miércoles", y criticó que LaLiga no adelantase su partido al sábado para descansar de cara a la vuelta de 'Champions'. "No lo entendemos, pero esto es lo que hay, esta temporada ha sido así. No se entiende, pero tenemos más de 72 horas de descanso, no nos podemos quejar", señaló.

EFE Dani Ceballos se lesionó en el partido ante la Real Sociedad.

Respecto al duelo ante el Deportivo Alavés, Ancelotti reconoció que es "una gran oportunidad para volver a jugar, para ganar después una semana difícil". "Jugamos contra un rival que compite muy bien, que está en la pelea para no descender. Va a ser un partido difícil, pero creo que el equipo está preparado y es consciente de que es muy importante lo de mañana", manifestó.

Por último, el preparador madridista no quiso hablar de su futuro en el banquillo blanco. "Esta es una pregunta que no tengo que contestar yo. El contrato es bastante clave, tengo otro año de contrato. Del futuro hablaremos, como siempre, al final de la temporada. El club siempre me apoya y me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad", finalizó.