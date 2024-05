Bayer Leverkusen y Atalanta se enfrentarán en la final de la Europa League el próximo 22 de mayo

Con un gol en el minuto 97 del croata Josip Stanisic, el Bayer Leverkusen alcanzó este jueves la final de la Liga Europa tras empatar en casa por 2-2 ante el Roma, e hizo buena la victoria por 0-2 que había obtenido en la ida.

Dos penaltis, uno en el minuto 43 y otro en el 66 y ambos convertidos por el argentino Leandro Paredes, le complicaron la eliminatoria al Leverkusen, que, pese a haber sido el equipo dominador, vio como se desvanecía la renta del partido de ida.



Sin embargo, en el 83 el Leverkusen logró el descuento que ya la daba la clasificación gracias a un gol en propia puerta de Mancini tras un saque de esquina lanzado desde la derecha por Jeremie Frimpong.



En el descuento, en el 97, Josip Stasinic marcó el gol del empate con lo que el Leverkusen no sólo firmó pasó su pase a la final, sino que amplía a 49 partidos su racha sin perder en todas las competiciones

La Atalanta de Gian Piero Gasperini hizo historia este jueves al ganar en la vuelta de semifinales de Europa League de fútbol al Olympique de Marsella (3-0) y certificar su pase a la gran final de Dublín, donde jugará por primera vez un partido en el que un título europeo está en juego.

CHIUDETE LE VALIGIE, ANDIAMO A DUBLINOOOOO ??



PACK YOUR BAGS, WE'RE GOING TO DUBLIN ??#AtalantaOM#UEL#GoAtalantaGo ???? pic.twitter.com/f2yv9PydVo