El Costa del Sol Málaga explota por el trato sufrido en el play off: "Si me tienen que sancionar..."

Durante las tres últimas temporadas nos han mal acostumbrado ganando títulos y siendo el club que más alegrías ha dado al deporte malagueño, pero ayer tras caer con honores en las semifinales de liga ante el Bera Bera despidieron el curso 23/24 sin poder revalidar el título liguero conseguido la temporada pasada. El Costa del Sol Málaga cayó en la prórroga en un Pérez Canca entregado y que llevó en volandas a las panteras que murieron en la orilla.





Sin lugar a dudas, el Costa del Sol Málaga es uno de los grandes referentes del balonmano nacional, aunque parece que eso molesta a alguien. Suso Gallardo, entrenador artífice de los éxitos del Costa del Sol, una persona bastante comedida en sus declaraciones, decía basta, se acabó. Tras el partido y la eliminación se quejaba de un trato desigual en esta eliminatoria ante el equipo donostiarra: "No me puedo creer que solamente hayamos tenido siete lanzamientos de siete metros en tres partidos, esa es la realidad, que al final cuando te enfrentas a un equipo de este nivel, con la calidad que tiene y el criterio siempre cuando hay una duda, siempre va para ella, es imposible, es que tengo que estar remando, tenemos que estar remando ante viento y marea, yo creo que a mi equipo no le puedo pedir más, orgullosísimo de la afición que ha estado otra vez de 15, de 15, increíble como ha animado durante los 70 minutos, incluso antes de la entrada, ahora, o sea, chapó, y lo único nada, felicitar a Vera, Vera por el pase, y que ojalá, ojalá, que esto sirva para hacer un hincapié, y que creo que lo que hemos ganado en cinco años, se nos siga manteniendo, que es el respeto, que es lo único que he pedido para mi equipo y para mi club, respeto".

???? ¡Un privilegio sentir vuestro apoyo tan cerca en un día tan importante!



¡Seguiremos peleando juntos! @diputacionMLG@FundUnicaja



???? #SomosPanteraspic.twitter.com/AqN2uuKipG — Costa del Sol Málaga (@BMMalagaCosta) May 20, 2024





TEMPORADA EN BLANCO

A pesar de no ganar ningún título, el Costa del Sol Málaga ha sido el equipo español que más lejo ha llegado en la EHF European League, derrotando a equipos con mayor presupuestos y seguramente con mejores jugadoras. Por ello, ha subido el ranking del balonmano español, y por lo que se ve, así se lo paga el balonmano español. Suso Gallardo ahondaba en el tema con vehemencia: “Son muchas cositas que nos estamos guardando de comentarios por detrás. Si tengo que poner la cara y sancionarme, pues que lo hagan, creo que he hablado con respeto. Doy las caras por mis jugadoras y mi club que están haciendo todo lo posible para que el balonmano español sea más grande. Gracias a nuestra temporada en Europa, España ha subido dos puestos en el ranking europeo”.





AFICIÓN DE DIEZ

Una liga, dos Copas de la Reina, una Supercopa, una Eurupean cup. En total cinco títulos. Sin embargo, el mayor triunfo es haber implantado en Málaga una cultura de balonmano femenino, algo inédito y difícil de imaginar hace solo unos años. Málaga y el Costa del Sol tiene el récord de público en un partido de balonmano con más de 7 mil personas, este año han metido a 4 mil en el Carpena y es una realidad que el Pérez Canca se ha quedado pequeño. Ayer de nuevo lleno absoluto y recibimiento especial para las jugadoras. Silvia Arderius se refería así al apoyo de los aficionados: “Nos han llevado en volandas, el impulso que te dan te hacen llegar a balones que ni en tus mejores sueños no hubiera llegado. Me da rabia por ellos. Prometemos con volver la temporada que viene a intentarlo.”





Desconozco si hay premeditación o no en el trato que denuncia Suso Gallardo de los dirigentes del balonmano hacia el Costa del Sol, pero si fuera así, flaco favor le están haciendo a los valores del deporte y explicaría el porqué, este deporte no termina de romper con el potencial que tiene.





ÁNIMO a las panteras del Costa del Sol Málaga, ganen o pierda, seguimos tremendamente orgullosos de ella