El Barça confirma que recibirá al PSG en Montjuic y confía en que la UEFA haga una excepción a la regla de los estadios

El FC Barcelona ha anunciado este viernes, la noticia que la UEFA dio en la tarde del día anterior, que el Estadi Olímpic Lluís Companys acogerá el partido del próximo miércoles 1 de octubre (21.00 horas) frente al Paris Saint-Germain, correspondiente a la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, con el club blaugrana "trabajando intensamente" para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas.

"El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21:00 horas, frente al Paris Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys", ha anunciado el club blaugrana en un comunicado.

Ante la imposibilidad de obtener los permisos administrativos para poder acoger este encuentro en el nuevo Spotify Camp Nou, todavía en construcción, el Barça ha optado por designar el Estadi Olímpic Lluís Companys como escenario de este choque de Liga de Campeones.

los socios tendrán preferencia

Al igual que ha sucedido con los dos partidos de Liga en el Johann Cruyff, los 16.151 socios y socias titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys en las temporadas 2023/24 y 2024/25 en Montjuïc, disfrutarán de una preferencia de compra de 24 horas. Después se abrirá la venta para el resto de socios y socias que tuvieron abono en el Estadi Olímpic Lluís Companys en algún momento.

Los precios que se aplicarán para este partido, para aquellos socios y socias que hayan sido titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys en las temporadas 2023/24 y 2024/25, son proporcionales al precio del que sería el Abono Estadi Olímpic Lluís Companys completo de la temporada 2025/2026. En este sentido, los precios de las entradas oscilan entre los 11 y los 37 euros, en función de la zona del estadio.

Tiempo de Juego en el estadio de Montjuic

Finalmente, el Barça ha querido agradecer a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su "comprensión y apoyo" en un proceso tan "complejo e ilusionante" como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou.

Normativa champions

En Montjuic ya se ha comenzado a instalar el césped para la visita del PSG, pero este podría probarse tres días antes ante la Real Sociedad en LaLiga, junto al resto de elementos tecnológicos de gol y de videoarbitraje. Al no conseguir acabar las obras a tiempo y recibir el permiso de apertura, han tenido que optar por el plan B. Un estadio Olímpico que se garantizaron hace tiempo por si esto pasaba.

UEFA Así es el reglamento de la UEFA para la Champions League 2025/2026.

Y ahora viene la gran pregunta. ¿Se podrán jugar el resto de partidos de la Fase de Liga en el Camp Nou? La normativa es clara. No se puede cambiar de estadio y si se inicia esta ronda en uno se tienen que jugar los cuatro partidos en el mismo. La idea es evitar que los clubes saquen beneficio de un posible cambio de escenario jugando con el aforo o las medidas del terreno de juego.

Sin embargo, el Barcelona espera que en su caso se haga una excepción porque el cambio no tiene ningún interés deportivo. Las obras no han terminado y circunstancialmente tienen que emigrar a Montjuic. El club intentará convencer a la UEFA, que ya le permitió jugar la primera jornada como visitante. ¿Dónde se jugará el Barça-Olympiacos del 21 de octubre?