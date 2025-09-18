La UEFA anuncia que el Barça no jugará contra el PSG en el Camp Nou

El Barcelona debutará como local en la Champions League el miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas, con el PSG como rival. Un partido que estaba previsto que se jugará en el Camp Nou, pero que parece que finalmente no será así. Y es que en la página web de la Champions League aparece como escenario del mismo el Olímpico de Montjuic.

UEFA Según la Champions el Barça-PSG se jugará en Montjuic.

El problema de las obras

Y es que las obras del Camp Nou siguen alargándose sin fecha y el club ya tuvo que admitir hace días que no sabe cuándo volverán a su estadio pese a que la intención primera había sido inaugurarlo en el Gamper a principios de agosto. Este torneo se tuvo que jugar en el Johan Cruyff como también el Barça-Valencia y el Barça-Getafe, de este domingo 21 de septiembre. Montjuic estaba imposible por el concierto de Post Malone y la falta de tiempo para adecuarlo.

la normativa champions

Mientras se espera a la licencia de apertura del Camp Nou, el tiempo corre. El siguiente choque como local es el domingo 28 ante la Real Sociedad. Y este si podría jugarse en Montjuic. Lo que parece claro es que el Olímpico será el estadio de la Fase de Grupo de la Champions League. El Barça se garantizó tener el estadio disponible por si no podía terminar las obras a tiempo.

UEFA Así es el reglamento de la UEFA para la Champions League 2025/2026.

El problema está en que según la normativa de la Liga de Campeones, todos los partidos como local de la Fase de Grupo tienen que jugarse en el mismo estadio. Así que si el Barça-PSG se juega en Montjuic, los azulgranas tendrán que recibir allí también a Olympiacos, Eintracht y Copenhague y solo podrían volver al Camp Nou a partir de los cruces.