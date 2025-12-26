Mbappé se pone la camiseta de Achraf Hakimi, en la Copa África, para animar a Marruecos

Aprovechando sus vacaciones antes de reincorporarse a los entrenamientos, Kylian Mbappé ha sido visto este viernes en el Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat, donde el futbolista está presenciando el encuentro de la Copa África entre la anfitriona Marruecos y Mali.

El atacante del Real Madrid ha acudido para seguir a su compañero Brahim Díaz, pero ha captado la atención al vestir una camiseta de la selección marroquí con el dorsal 2, en un claro gesto de apoyo a su amigo Achraf Hakimi, con quien compartió vestuario en el PSG.

La situación de Hakimi

La presencia de Mbappé responde a una invitación del propio Achraf, con quien forjó una gran amistad durante su etapa conjunta en el equipo parisino. El defensa marroquí, que se perdió el primer partido del torneo contra Comoras (2-0), ha comenzado el duelo ante Mali desde el banquillo.

A pesar de estar ya recuperado de la lesión de tobillo que padeció el pasado 4 de noviembre en un partido de la Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich, Hakimi no ha sido alineado como titular, aunque sí ha realizado los ejercicios de calentamiento previos al choque.