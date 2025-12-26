Robert Lewandowski se sincera sobre su futuro en el Barcelona: "No se trata de bajarme el sueldo a la mitad"

Robert Lewandowski ha aprovechado sus vacaciones de Navidad para sincerarse sobre su futuro en una entrevista en el canal de Youtube del periodista polaco Bogdan Rymanowski. El delantero, con contrato hasta el 30 de junio, ha abordado su continuidad en el Barça, su relación con el club y sus ambiciones para los próximos años.

Una decisión meditada

El atacante polaco ha asegurado que no tiene prisa por decidir dónde jugará la próxima temporada. "Todavía tengo tiempo para tomar una decisión. Ahora mismo, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensarlo todavía", ha declarado, añadiendo que no siente "ninguna presión" al respecto.

EFE Lewandowski celebra su gol con el Barcelona

Lewandowski ha dejado claro que su permanencia en el Barça no es una cuestión económica, desmintiendo los rumores sobre una posible rebaja salarial. "No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que yo quiera", ha sentenciado.

Ambición intacta a sus 37 años

A pesar de estar en la recta final de su carrera, Lewandowski mantiene sus objetivos al máximo nivel. "Me gustaría tenerlo todo: clasificarme para la Mundial, el título español, la Champions", ha afirmado, para después reconocer: "Soy consciente de que estos son mis últimos años en el fútbol".

Respecto al estado actual del equipo, el '9' azulgrana se ha mostrado optimista, destacando que "el equipo ha mostrado progreso en los últimos partidos". Según el polaco, "la situación se ha estabilizado un poco" y "el ambiente en el equipo era y es bueno", lo que facilita un mejor rendimiento.

También ha hablado sobre el importante reto que tiene con su selección, con la que busca clasificarse para la Copa del Mundo en una dura repesca. "Son rivales difíciles para la selección polaca. No será fácil", ha admitido, aunque confía en el impulso extra que les dará jugar en casa.

Reflexiones de un veterano

El delantero también ha compartido reflexiones más personales sobre su extensa trayectoria. "Llegar a la cima no es un arte, se trata de mantenerse ahí, y ese es el reto", ha confesado. Lewandowski ha destacado el desgaste que supone estar en la élite: "Durante 15 o 20 años jugando al fútbol hemos estado constantemente poniendo a prueba y superando nuestros límites físicos, mentales y psicológicos".

EFE Lewandowski celebra el primer gol de la historia en el nuevo Camp Nou

En este sentido, ha subrayado la importancia de ser fiel a sí mismo por encima de las presiones externas. "Tuve que derribar muchos muros para llegar ahí y demostrar que es posible", ha explicado. El '9' ha añadido una frase contundente: "No fui creado para cumplir las expectativas de todos, sino para realizar mi propio potencial".

Finalmente, ha recordado el episodio con el anterior seleccionador polaco, Michal Probierz, quien le retiró la capitanía, una decisión que le sorprendió en su momento. "Cuando recibí la información, casi me caigo de la silla, pero después de un tiempo se me escapó y se me olvidó", ha comentado el jugador, admitiendo que no le guarda "mucho cariño".