Así explicó Munuera Montero a Arbeloa la expulsión de Valverde: "No juega el balón y la única intención es derribarlo con fuerza excesiva"

El Real Madrid ganó un loco derbi al Atlético de Madrid para seguir la estela del FC Barcelona en la lucha por La Liga. Un triunfo blanco que lideró Vinicius con sus dos goles y que también estuvo marcado por la tarjeta roja que vio Fede Valverde en el minuto 77 del encuentro.

El centrocampista uruguayo cometió una entrada sobre Álex Baena en el centro del campo y Munuera Montero no dudó un segundo en expulsarle. El partido estuvo parado durante varios minutos por las peticiones de los jugadores del Real Madrid para que el colegiado revisara la jugada en el VAR, pero el andaluz se mostró inflexible con su decisión.

Munuera Montero muestra la tarjeta roja a Fede Valverde

Pese a ello, el árbitro se dirigió hasta la zona de banquillos para dialogar con Álvaro Arbeloa, que no estaba de acuerdo con la cartulina roja. "Va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva", explicó Munuera Montero al entrenador del Real Madrid.

Una conversación que el técnico salmantino agradeció públicamente al árbitro en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Tengo una diferente versión a la de José Luis pero le agradezco su explicación. Lo veo diferente a él pero lo importante es que hemos conseguido mantener el resultado y nos hemos llevado los tres puntos que era lo que queríamos", dijo.