La propuesta que le hace Tomás Guasch al Bayern y que haría "tirar la toalla" al Real Madrid de cara a la eliminatoria de cuartos de la Champions: "No descartes..."

El Real Madrid consiguió este domingo una importante victoria en el derbi ante el Atlético por 3-2 gracias a un doblete de Vinicius y a otro tanto de Fede Valverde.

Con esta victoria, los de Arbeloa continúan a cuatro puntos del FC Barcelona. El equipo blaugrana consiguió unas horas antes una victoria sufrida ante el Rayo Vallecano por la mínima tras el gol de Araujo.

EFE Ronald Araujo celebra su gol en el Barcelona-Rayo Vallecano

tomás guasch

En su sección del Aguanís en Deportes COPE, Tomás Guasch, hizo referencia a los dos goles de Vini en el partido y recordó que los medios de comunicación es reían de él años atrás: "Como en Manchester, Vinicius metió dos goles en el derbi y decidió el partido. Pues era de él de quién más se cachondeaban en teles, radios y esas cosas. Es asombroso el olfato de la profesión y similares".

EFE Vinicius celebra tras marcar el 3-2 en el Real Madrid - Atlético.

bayern

El Real Madrid, tras el parón de selecciones, se verá las caras con el Bayern en la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Con su tono habitual, Guasch lanzó un consejo al Bayern: "¿Qué entrenador ganó en el Bernabéu últimamente? Pepe Bordalás, con Satriano al estoque. Milla tocando, Djené templando. Y han pasado Mou, Guardiola y Simeone, lo que es lo mismo que Haaland, Doku, Rodri, Bernardo, Julián, Llorente, Griezmann, Otamendi y compañía".

"No descartes que el Bayern le proponga a Bordalás lo de Paco Jémez. Incorporarse a su cuerpo técnico al menos este mes de abril entonces sí que el Madrid tiraba la toalla, el jabón y la esponja, Florentino, fíchale tú ¡Ya!", bromeaba Tomás Guasch.