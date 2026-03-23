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Matías Almeyda, destituido como entrenador del Sevilla

El técnico argentino deja el banquillo del Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, tras su llegada en el verano de 2025. Luis García Plaza, favorito para sustituirle.

Matías Almeyda, destituido como entrenador del Sevilla

Sevilla FC

Matías Almeyda, destituido como entrenador del Sevilla

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC a mediodía de este lunes, tal y como venía contando nuestro compañero Víctor Fernández en COPE. 

El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LALIGA y 3 en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión. 

El favorito para sustituir al técnico argentino es Luis García Plaza, tal y como también ya informó este domingo Víctor Fernández en Tiempo de Juego.

Almeyda, que vivía su primera experiencia como entrenador en España, acumulaba ocho victorias, siete empates y catorce derrotas en veintinueve jornadas, lo que tienen al Sevilla en decimoquinta posición con sólo 3 puntos sobre la zona de descenso, y fue eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El Sevilla, en el comunicado, "desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales".

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