Matías Almeyda, destituido como entrenador del Sevilla

Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC a mediodía de este lunes, tal y como venía contando nuestro compañero Víctor Fernández en COPE.

El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LALIGA y 3 en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión.

El favorito para sustituir al técnico argentino es Luis García Plaza, tal y como también ya informó este domingo Víctor Fernández en Tiempo de Juego.

Almeyda, que vivía su primera experiencia como entrenador en España, acumulaba ocho victorias, siete empates y catorce derrotas en veintinueve jornadas, lo que tienen al Sevilla en decimoquinta posición con sólo 3 puntos sobre la zona de descenso, y fue eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El Sevilla, en el comunicado, "desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales".