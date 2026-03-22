Pedro Martín analiza la expulsión a Valverde por su patada a Baena en el Real Madrid-Atlético: "Se arriesga a que el árbitro interprete que tiene fuerza excesiva"

La recta final del encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en LaLiga ha estado marcada por la expulsión por roja directa de Fede Valverde. El centrocampista ha realizado una dura entrada por detrás sobre Álex Baena, con quien ya tenía cuentas pendientes de la temporada pasada. Como consecuencia directa, Valverde no podrá disputar el próximo partido de Liga contra el Mallorca.

La polémica en 'Tiempo de Juego'

La roja directa ha generado un intenso debate en la retransmisión de 'Tiempo de Juego'. El analista arbitral, Pedro Martín, ha sido claro en su valoración al considerar la expulsión justificada. Para Martín, la acción de Valverde es muy arriesgada, ya que "te arriesgas a que el árbitro interprete que tiene fuerza excesiva y que te expulse".

El especialista arbitral de la COPE ha insistido en que el jugador del Real Madrid "no tiene intención de jugar la pelota". A su juicio, aunque a veces este tipo de entradas no se sancionan con roja, en este caso es una "buena patada por detrás" y más "un pisotón que una patada", lo que justifica la decisión del colegiado.

Una opinión que no han compartido otros comentaristas, que argumentaban que, aunque la acción del jugador del Real Madrid era merecedora de tarjeta, la intención de Valverde era "buscar el balón" y no agredir al rival.

Protestas y tensión en el césped

La decisión arbitral ha provocado airadas protestas en el conjunto blanco. Varios jugadores como Carvajal se han dirigido al cuarto árbitro para pedir explicaciones. Incluso Arbeloa, presente en la banda, ha saltado al terreno de juego. Mientras, el árbitro ha dedicado unos instantes a explicarle la decisión a un Valverde que le pedía que revisara la jugada.