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Cardoso, sobre el posible penalti a Llorente y el arbitraje en el derbi: "El árbitro no usó el mismo criterio para los dos lados"
El centrocampista del Atlético criticó a Munuera Montero y aseguró que la tarjeta roja a Valverde fue "justísima".
Agencia EFE
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Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, consideró este domingo, tras la derrota por 3-2 contra el Real Madrid, que el árbitro Munuera Montero no usó el mismo “criterio para los dos lados” y lamentó que hubo un penalti a Marcos Llorente que no fue señalado.
“Al final, lo hemos intentado. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Desde mi punto de vista, un penalti de Marcos que también no fue marcado. Y a seguir", afirmó en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro.
"Creo que el árbitro no usó el criterio para los dos lados. Al final, pitan falta para un lado y para nosotros, no. A seguir y a continuar mejorando”, valoró.
Para Johnny, la tarjeta roja a Fede Valverde fue “justísima”.
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