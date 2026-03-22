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Cardoso, sobre el posible penalti a Llorente y el arbitraje en el derbi: "El árbitro no usó el mismo criterio para los dos lados"

El centrocampista del Atlético criticó a Munuera Montero y aseguró que la tarjeta roja a Valverde fue "justísima".

Cardoso intenta robar el balón a Brahim durante el Real Madrid - Atlético

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Cardoso intenta robar el balón a Brahim durante el Real Madrid - Atlético.

Agencia EFE

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Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, consideró este domingo, tras la derrota por 3-2 contra el Real Madrid, que el árbitro Munuera Montero no usó el mismo “criterio para los dos lados” y lamentó que hubo un penalti a Marcos Llorente que no fue señalado.

“Al final, lo hemos intentado. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Desde mi punto de vista, un penalti de Marcos que también no fue marcado. Y a seguir", afirmó en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro.

Imagen del momento en el que Carvajal derriba a Llorente en el Real Madrid - Atlético

Imagen del momento en el que Carvajal derriba a Llorente en el Real Madrid - Atlético

"Creo que el árbitro no usó el criterio para los dos lados. Al final, pitan falta para un lado y para nosotros, no. A seguir y a continuar mejorando”, valoró.

Para Johnny, la tarjeta roja a Fede Valverde fue justísima.

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