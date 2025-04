Tomás Guasch señala el gran problema del Real Madrid esta temporada: "El niño venía de nalgas"

El Real Madrid se ha complicado la vida y cada vez se le alejan más las opciones de revalidar el título liguero después de que el Valencia les ganara en el estadio Santiago Bernabéu. Este fue primer triunfo como visitante de la temporada en la competición gracias a un tanto de Hugo Duro en el minuto 95 (1-2).

Un buen partido del Valencia sostenido por su portero Giorgi Mamardashvili, que detuvo un penalti a Vinícius e incluso se apostó 50 euros con él, con empate sin goles en el marcador y que fue decisivo con sus paradas en los nueve disparos a puerta del Real Madrid.

EFE Mamardashvili le para un penalti a Vinicius, en el Real Madrid - Valencia

Por su parte, Diakhaby adelantó al Valencia a los quince minutos con un testarazo tras un saque de esquina. Muy desgastado en el físico por la carga de partidos, el Real Madrid tuvo de nuevo el marcador en contra en el Santiago Bernabéu, pero en esta ocasión no culminó su intento de remontada.

Vinícius empató tras un córner a los 50 minutos, pero la continua búsqueda del gol del triunfo madridista no encontró el premio. El portero debutante Fran González salvó el segundo ante otro testarazo de Diakhaby y nada pudo hacer en el remate a placer en el tiempo añadido de Hugo Duro.

En definitiva, un gran partido del portero del valencia que lo calificó de "histórico después de 17 años sin ganar aquí. Nos vamos con buena sensación por el buen trabajo", dijo en zona mixta. Un Valencia que, con su victoria de este sábado, suma ya 34 puntos en su lucha por la salvación, a pesar de que a principios de este 2025 estaba a siete puntos de la permanencia.

"En la segunda mitad de la temporada sumamos puntos importantes y hay que seguir. No estamos tranquilos todavía", señaló. Mamardashvili fue clave en la victoria del Valencia, con el penalti parado a Vinícius Junior y con una gran parada a Fede Valverde que ni el georgiano "pensaba" que podía hacer.

EFE Mamardashvili celebra el penalti para a Vinicius

"Puede ser -sobre si fue su mejor actuación-, pero faltan muchos partidos y lo voy a hacer mejor todavía. Esta es la línea que tengo que seguir siempre", comentó.

el análisis de tomás guasch

En el Tramo Final de Tiempo de Juego, Tomás Guasch aseguró que "estamos individualizando cuando el problema del Real Madrid es colectivo. Que Vinicius no esté bien no es una consecuencia de que el Madrid hoy en día es Mbappé, lo que queda de Valverde y lo que queda de Bellingham. Los laterales están y no están. Si no estuvieran no pasaría nada. Los volantes no sé dónde están".

Además, recordó que en septiembre dijo "que el niño venía de nalgas y no ha habido manera de darle la vuelta". A pesar de eso ahora solo cabe pensar en el futuro: "Tenemos que fijarnos en el Arsenal. Cuando sale jugar el Madrid en Europa, veremos qué pasa; pero lo normal es que no le dé porque no le ha dado en todo el año. Ahora, hay unos tíos magníficos que te pueden solucionar mil partidos, el 1001 ya más complicado, y que le ha permitido llegar a este momento donde ha llegado. Pero es que a mí me da la impresión de que es un problema de estructura, de haber acertado desde el mes de agosto".

