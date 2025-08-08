COPE
Paula Badosa no participará en el US Open

La tenista española será baja en el US Open 2025, donde tenía previsto competir en individuales y dobles mixto, y será sustituida por la suiza Jil Teichmann en el cuadro femenino.

Alfonso Garrigues de las Heras

Publicado el

1 min lectura

La española Paula Badosa no participará en el Abierto de Estados Unidos que se celebrará del 18 de agosto al 7 de septiembre, y en el que estaba previsto que disputara en el dobles mixto además de en el cuadro de individuales, según informó este viernes en un comunicado la Federación de Tenis de EEUU.

La tenista española, que ocupa actualmente la 12ª posición en la clasificación de la WTA, será reemplazada por la suiza Jil Teichmann, 83 del mundo, en el cuadro principal femenino.

El comunicado no precisó, no obstante, el motivo de la retirada de Badosa.

Badosa, de 27 años y que arrastra diversos problemas físicos desde hace años, anunció el mes pasado que había sufrido una rotura en el psoas ilíaco que le mantendría fuera de la competición "unas semanas".

La tenista española iba a compatibilizar su actuación en el cuadro individual con el dobles mixto, donde iba a hacer pareja con el británico Jack Draper

