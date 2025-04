Así fue la revisión en el VAR del derribo de Tárrega a Mbappé en el Real Madrid - Valencia: "Para que no sea penalti"

El Real Madrid perdió este sábado contra el Valencia 1-2 y pudo dejarse media Liga, pero el empate del Barcelona contra el Betis le mantiene vivo en la lucha por el título. El conjunto blanco pudo marcar varios goles en el partido, pero se topó con un excelente Mamardashvili que desesperó a Mbappé con sus paradas e incluso paró un penalti a Vinicius con 0-0 en el marcador.

Y precisamente ese penalti fue la gran polémica del partido. Los madridistas dicen que era claro y los valencianistas decían que no. Pero la realidad es que el árbitro Cuadra Fernández, incluso después de revisar la jugada en el VAR, no dudó en señalar los once metros.

EFE Mamardashvili le para un penalti a Vinicius, en el Real Madrid - Valencia

La acción se produjo en el minuto 11 de la primera parte. Mbappé realizó una gran cabalgada, se plantó en el área rival y allí le derribó Tárrega, que discutió la decisión del colegiado.

Pero la polémica ha aumentado después de que la RFEF publicase a última hora del sábado el audio del VAR, donde Figueroa Vázquez llama a Cuadra Fernández para que revise la jugada diciéndole: "Te recomiendo que vengas a ver la jugada para que no sea penalti".

El árbitro respondió pidiéndole tomas diferentes de la jugada y, finalmente, se mantuvo firme en su primera decisión. "Ahí está el toque que desequilibra a Kylian en disputa de balón", explicaba.

Y añadía confirmando su decisión: "Ese toque del jugador es el que derriba, hay disputa de balón porque está en el medio entre los dos jugadores, mantengo la decisión, me voy con penalti".