Eder Militao presume en redes sociales de golazo contra el Leganés

El Real Madrid ha comenzado su pretemporada 2025/26 con una victoria por 4-1 ante el Leganés, en un partido disputado a puerta cerrada y sin retransmisión. El encuentro, pensado como una primera toma de contacto para los jugadores tras las vacaciones, estuvo marcado por la remontada blanca y por un tanto espectacular de Eder Militao que ya circula en redes sociales.

primer partido de pretemporada para el real madrid

Para este primer test, Xabi Alonso apostó por un once inicial formado por Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Vinícius, Gonzalo y Mbappé. El Leganés logró adelantarse en el marcador, pero el conjunto blanco reaccionó con contundencia. Los goles de Thiago Pitarch, Huijsen, Brahim y el ya mencionado Militao sellaron la remontada.

el espectacular gol de eder militao

El gol del central brasileño ha sido, sin duda, la acción más comentada. Aunque el partido no se emitió, el propio Militao compartió en su cuenta de X (antes Twitter) el vídeo de su tanto, sorprendiendo a todos por la distancia desde la que golpeó el balón: más atrás del círculo central. El disparo, potente y preciso, superó al portero rival para colarse directamente en la portería, arrancando la ovación de sus compañeros en el campo.

@edermilitao El espectacular gol de Eder Militao en el partido contra el Leganés

Este tanto tiene un significado especial para el defensor, que continúa recuperando sensaciones tras su lesión de larga duración sufrida la temporada pasada. Su capacidad para incorporarse al ataque y atreverse con un disparo así demuestra que está físicamente preparado y con plena confianza.