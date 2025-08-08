Gonzalo García renueva con el Real Madrid y llevará el número 16

Gonzalo García del Real Madrid celebra un gol durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en el Metlife Stadium.

COMUNICADO DEL REAL MADRID

El Real Madrid C. F. y Gonzalo García han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Gonzalo García llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestra cantera durante diez temporadas, disputando las dos últimas en el Castilla. Debutó con el primer equipo en noviembre de 2023, participando en el título de Liga conquistado esa temporada. En el pasado Mundial de Clubes fue el máximo goleador del torneo y la FIFA lo incluyó en el once ideal.

La pasada temporada, Gonzalo marcó 25 goles con el Castilla, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación desde su creación. Con esa cifra, igualó el mejor registro en fase regular como pichichi del Castilla en el siglo XXI. Además, conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la 2021-2022.

Gonzalo formará parte a partir de ahora del primer equipo del Real Madrid y llevará el dorsal 16. Ese número era el que llevaba Endrick la temporada pasada, por lo que el brasileño heredará el 9 de Kylian Mbappé.

NOTICIA EN DESARROLLO**