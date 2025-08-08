Siro López apoya la firme postura del Real Madrid con el Balón de Oro: "Demuestra que no fue una pataleta"

Este jueves, la revista France Football hizo pública la lista de los 30 candidatos que optan a conquistar el Balón de Oro 2025, y el Paris Saint-Germain es el gran protagonista. El conjunto parisino lidera con un total de nueve nominados: Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Vitinha. Una presencia masiva que confirma la ambición del club francés en el panorama internacional.

jugadores nominados al balón de oro

El Real Madrid, por su parte, cuenta con tres representantes en la lista: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham. A estos hay que añadir a Thibaut Courtois, candidato al galardón de mejor portero, y a Dean Huijsen, nominado al Trofeo Kopa, que premia al mejor futbolista joven del año.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Jude Bellingham, Vinicius y Thibaut Courtois recogiendo los premios en los Globe Soccer Awards 2025.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no son las nominaciones en sí, sino la reacción o más bien, la ausencia de ella por parte del club blanco. El Real Madrid no ha felicitado públicamente a ninguno de sus jugadores a través de sus redes sociales oficiales ni en Real Madrid TV. Un silencio que parece deliberado y que, según algunos periodistas, responde a una postura muy clara respecto al premio.

la opinión de siro lópez

En Deportes COPE, el periodista Siro López explicó que este mutismo es una consecuencia directa de lo ocurrido en la pasada edición del galardón: “Es una forma de decirle a los organizadores del Balón de Oro que lo del año pasado fue la constatación de que el Real Madrid no cree en este tipo de trofeo”.

EFE Paris (France), 28/10/2024.- Manchester City and Spain midfielder Rodri wins the Men's Ballon d'Or 2024 award at the Ballon d'Or 2024 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 28 October 2024. (Francia, España) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

López añadió que el club considera coherente mantener esta actitud a lo largo del tiempo y no caer en contradicciones: “La única forma de demostrar que no es una pataleta es mantenerse en esa postura. Si no crees y decides no asistir a la gala, no tendría sentido que este año les dieras altavoz y estuvieras dispuesto a presentarte allí haciendo poco menos que la ola a los organizadores del Balón de Oro”.

El periodista también apuntó que esta política podría repetirse en las próximas temporadas, independientemente de los jugadores nominados, como señal de desaprobación hacia el criterio del premio.

