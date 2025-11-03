Siro López aplaude la decisión que ha tomado Xabi Alonso con Vinicius: "Ha apagado el incendio"

El Real Madrid venció con autoridad al Valencia (4-0) en el Santiago Bernabéu en la undécima jornada de La Liga, en un encuentro dominado de principio a fin por los blancos. El equipo de Xabi Alonso confirmó su excelente momento tras el Clásico y sumó su cuarta victoria consecutiva en la competición doméstica, alcanzando los 30 puntos y consolidando su liderato.

GOLEADA PARA SEGUIR LÍDER DESTACADO

Desde el inicio, el Madrid impuso su ritmo con un fútbol dinámico y ofensivo; mientras el Valencia, en crisis y hundido en la zona baja, apenas logró inquietar a un Courtois que vivió un partido muy tranquilo.

Kylian Mbappé, recién galardonado con la Bota de Oro, fue protagonista con un doblete: el primero de penalti y el segundo tras un centro de Arda Güler, quien, destacó en el juego. Antes del descanso, Jude Bellingham amplió la ventaja con una gran acción individual, dejando al rival sin respuesta. Aunque antes Vinícius había fallado un penalti provocado por Álvaro Carreras.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los goles ante el Valencia

En la segunda parte, los cambios de Carlos Corberán no revirtieron la situación. El Valencia se mostró sin ideas ni intensidad, con un solo tiro a puerta detenido por Courtois. El Real Madrid manejó el ritmo sin forzar, pensando en su próximo compromiso de Champions ante el Liverpool. Y la fiesta la cerró Álvaro Carreras con un potente disparo directo a la escuadra Agirrzabala. El Bernabéu celebró una nueva exhibición de un líder en plena forma.

¿ACERTÓ XABI ALONSO HACIENDO JUGAR A VINICIUS TRAS LA POLÉMICA?

Pese al triunfo, el gran protagonista de la semana fue Vinicius que, tras su enfado por ser cambiado contra el FC Barcelona, pidió perdón. Aunque en sus disculpas públicas se olvidó de un Xabi Alonso que dio por zanjada la polémica en la rueda de prensa previa al partido.

Alamy Stock Photo Un trabajador del Real Madrid sujeta a Vinicius Jr. (7) detrás de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, durante el partido de La Liga 2025-2026 de EA SPORTS entre el Real Madrid y el FC Barcelona, ​​disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

El técnico decidió firmar la paz y siguió apostando por el brasileño en el once titular. Y sobre todo ello se habló este domingo en 'el Tertulión de los domingos'. "Creo que Xabi Alonso fue quien tomó la decisión de que jugara por dos motivos. Porque cree en esa decisión y porque apaga el incendio", comentaba Siro López.

Y añadía: "Si Vinicius no juega contra el Valencia, estaríamos hablando toda la semana de la guerra con Xabi Alonso". Santi Cañizares se mostraba de acuerdo y comentaba: "Xabi Alonso es muy inteligente, sabe que Vinicius tiene un valor y que el club no le va a devaluar. Por eso no toma una gran decisión y se alinea con club".