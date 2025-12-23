El CTA se olvida de la polémica del Real Madrid - Sevilla y se centra en el Betis - Getafe en el último Tiempo de Revisión del año

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dicho que "no" encontró "evidencia de impacto en la parte punible del brazo" del jugador bético Nelson Deossa, en una acción en el 82' durante el partido liguero ante el Getafe CF, y ha considerado como "correcta" tanto "la decisión del árbitro" como "la no intervención del VAR" para ese posible penalti.

Marta Frías, portavoz del CTA, puso voz al repaso que este organismo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realiza semanalmente de las jornadas de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion, así como de la Liga F Moeve, a través de su programa 'Tiempo de Revisión'.

"Un atacante del Getafe centra al área y el balón golpea en un defensor del Betis que se lanza a interceptar el pase con el brazo en alto. El árbitro, bien posicionado, interpreta que la acción no es sancionable y deja seguir el juego. El VAR revisa todas las tomas disponibles y no encuentra evidencia de impacto en la parte punible del brazo, por lo que no interviene", relató Frías sobre el lance de Deossa.

"La regla 12 establece que se sancionará como mano cuando el balón impacte en una zona considerada punible, por debajo de la línea de la manga, y el brazo esté en posición antinatural ampliando el volumen corporal. En esta jugada, la clave es el punto de contacto. Si el balón golpea en la zona inferior del brazo, sería penalti; si lo hace en el costado o en la parte superior, no hay infracción", subrayó Frías.

"El CTA considera correcta la decisión del árbitro y la no intervención del VAR. La revisión confirma que no hay evidencia clara del punto del contacto de golpeo en zona punible. Y de forma didáctica, si se constatara que el impacto se hubiera producido en el antebrazo, el penalti se debería de haber señalado", advirtió finalmente.