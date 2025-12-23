Pedri desvela su nueva rutina: "Fue influencia de Ferran, lo probé y me va muy bien"

El futbolista del FC Barcelona, Pedri, ha mostrado su lado más personal en una entrevista con Esquire, donde ha repasado la actualidad del equipo y su propio rendimiento. El canario ha reconocido que tuvo que realizar cambios en sus hábitos para mejorar su estado físico, destacando una curiosa modificación en sus desayunos por influencia de Ferran Torres.

Un nuevo hábito por consejo del "Tiburón"

Pedri ha explicado que ha ajustado sus rutinas alimenticias aconsejado por su compañero. "En su día hubo distintos cambios, pero nunca se sabrá qué tecla ha funcionado o si, simplemente, ha sido cuestión de suerte", ha comentado. El mediocentro ha añadido que ahora solo desayuna los días de partido, una comida que además hace "bastante fuerte". Según ha explicado, "fue influencia de Ferran. El Tiburón se cuida mucho y sabe mucho sobre estos temas. Me dio varios consejos, lo probé y la verdad es que me va muy bien".

Ambos jugadores, que viven muy cerca, guardan una excelente relación. Es habitual verles llegar juntos a los entrenamientos, ya que Pedri suele pasar a recoger a Torres. "A mí me gusta mucho conducir. No tengo problemas en ir doscientos metros de más y pasarlo a recoger. A la ida va medio dormido, pero a la vuelta sí que da más la chapa", ha bromeado el canario. A pesar de sus personalidades opuestas, han encontrado un equilibrio. "Él es más enérgico y se estresa. Le gusta que todo vaya más rápido", ha señalado Pedri sobre el valenciano.

el mundial

En el plano deportivo, Pedri no ha ocultado su ambición. El jugador aspira a mejorar los éxitos de la temporada pasada, en la que el equipo consiguió LaLiga, la Copa y la Supercopa. "No será fácil para nada, pero ojalá repitamos el triplete nacional del año pasado y también ganemos la Champions", ha confesado. El centrocampista sitúa entre los favoritos a ganar la máxima competición europea al PSG, Arsenal, City y Real Madrid, destacando también el buen papel del Sporting de Lisboa.

EFE Dani Olmo y Pedri tras el tercer gol del Barça ante el Alavés

Sobre la selección española, el futbolista se ha mostrado optimista y no considera una exageración que se hable de España como una de las favoritas para ganar el Mundial, aunque ha matizado que es "muy complicado". También ha señalado a los jugadores que considera más determinantes del panorama actual: "Mbappé, Lamine, Salah, Haaland, Raphinha o Julián Álvarez son los mejores del mundo. Contra todos ellos quiero enfrentarme, excepto Lamine, que juega con nosotros. Más si cabe con Haaland y Salah, porque aún no me he enfrentado a ellos".

En su tiempo libre, Pedri ha desvelado que le gusta ver series, jugar a juegos de mesa y a la videoconsola, además de ser un consumidor de redes sociales como TikTok. "Miro bastante TikTok. Me salen, sobre todo, cosas de fútbol y de deporte. O vídeos de monitos que van al colegio con su mochila. Me salen cosas así, vídeos de risa. Me lo paso bastante bien", ha afirmado.