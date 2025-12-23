Los equipos de la zona baja de Primera División buscan refuerzos de urgencia en el mercado de invierno: el gol, el gran deseo de todos

Deportes COPE ha analizado la situación de los equipos de la zona baja de Primera División y sus planes para el próximo mercado de fichajes de invierno. Y con la conducción de José Luis Corrochano, se han detallado las necesidades y limitaciones de Sevilla, Getafe, Valencia y Girona y de los clubes que ocupan los puestos de descenso: Girona, Real Oviedo y Levante.

El Sevilla, a la caza del gol

Según ha informado Víctor Fernández, la intención del Sevilla FC es apuntalar fundamentalmente su ataque, ya que la ausencia de gol es asombrosa. El técnico, Matías Almeida, ha pedido un delantero al club y la dirección deportiva ya trabaja en ello. Sin embargo, el club hispalense se enfrenta a serios problemas: actualmente tiene 26 fichas y el límite salarial está superado, por lo que necesitarían una venta importante para poder acometer nuevos refuerzos. Lo más probable es que, si llega alguien, sea en calidad de cedido o a coste cero, una fórmula similar a la empleada en verano.

Doble urgencia en Getafe

En el Getafe, como ha explicado Gemma Santos, la necesidad es doble: un central y un delantero. Aunque el técnico, José Bordalás, considera que se necesitan más refuerzos, el presidente Ángel Torres ha afirmado que la plantilla está bien como está. La defensa es una prioridad, ya que el equipo solo cuenta con tres centrales, uno de los cuales, Duarte, no convence al entrenador. Además, Abqar estará de baja cinco semanas por una rotura muscular, lo que agrava la situación.

En la delantera, el equipo necesita fichar como sea. El motivo es que "Mayoral está solísimo", con un Juanmi que está "muy lejos de su mejor nivel" y en quien Bordalás no confía. Esta falta de efectivos se refleja en las cifras: el equipo azulón solo ha marcado 13 goles en lo que va de competición liguera.

ACTIVADO EL PLAN DE REFUERZOS EN VALENCIA

El Valencia, situado a un punto del descenso, también ha activado su plan de refuerzos, según ha contado Hugo Ballester. El técnico Carlos Corberán ha pedido un esfuerzo al club para incorporar a un central, un mediocentro y un delantero. Estas tres posiciones son claves para el entrenador, que ya ha puesto en la rampa de salida al suizo Eray Cömert para hacer hueco a las nuevas incorporaciones.

La batalla en la zona de descenso

La situación es crítica para los equipos en descenso. José Luis Gil ha sido contundente sobre el Girona: "El barco se hunde" y el club tiene que acudir al mercado. Se da por sentada la salida de Livakovic, lo que obligará a fichar un recambio para Gazzaniga. Además, se busca un complemento para Álex Moreno en el lateral izquierdo y un pivote, abriendo la puerta a una posible marcha de John Solís. Para el ataque, el gran sueño es Claudio Echeverri, operación que dependería del Manchester City.

Por su parte, Fer Justo ha confirmado que el Real Oviedo "necesita como el comer" reforzarse si quiere mantener opciones de salvación, ya que no tiene gol. El primer nombre sobre la mesa es el del centrocampista defensivo Nicolás Fonseca, uruguayo de 27 años, que podría llegar cedido del Club León. No obstante, al igual que otros equipos, el Oviedo primero debe dar salida a futbolistas porque no tiene fichas disponibles.

Finalmente, en el colista, el Levante, la búsqueda se centra en los extremos, como ha apuntado Pedro Zamora. El club ya intentó sin éxito la cesión del bético Pablo García y ahora está a la espera del análisis de su nuevo entrenador, Luis Castro. El principal obstáculo para el Levante es el económico, ya que anda "justo de dinero" y tendrá que vender a alguno de los jugadores con menos minutos antes de poder fichar.