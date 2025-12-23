Muere un futbolista alemán tras precipitarse desde un telesilla a 70 metros de altura

El fútbol alemán está de luto por la trágica noticia del fallecimiento de Sebastian Hertner. El futbolista, de 34 años, ha muerto tras sufrir una caída desde un telesilla en una estación de esquí en Montenegro. Hertner militaba actualmente en el ETSV Hamburg, equipo de la quinta división alemana.

El suceso ha tenido lugar en la estación de Savn Kuk, al norte de Montenegro, mientras el jugador se encontraba esquiando. Según las primeras informaciones publicadas por el diario 'Bild', una de las sillas se desprendió del cable, lo que provocó que Hertner se precipitara al vacío desde una altura aproximada de 70 metros. Su esposa, que también se encontraba en el lugar, ha resultado herida de gravedad con una pierna fracturada al quedar atrapada por la silla.

Reacción del club

Tras el accidente, en el que otros tres turistas quedaron atrapados, se ha decretado el cierre temporal de la estación mientras se investigan las causas del altercado. El club de Hertner, el ETSV Hamburgo, ha emitido un comunicado mostrando su dolor: "Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente".

Una carrera en las categorías inferiores

Formado en la cantera del Stuttgart, Sebastian Hertner desarrolló su carrera principalmente en las divisiones inferiores del fútbol alemán, llegando a ser internacional sub-19 con su país. A lo largo de su trayectoria, pasó por equipos como el filial del Schalke, 1860 Múnich, Darmstadt o BFC Dynamo, disputando un total de 95 partidos en la segunda división, aunque no llegó a debutar en la Bundesliga.