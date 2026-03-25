Mbappé desmiente el error en el diagnóstico de su lesión: "La información no es cierta y, quizás, el culpable sea yo por dejar la puerta abierta a las interpretaciones"

La lesión de rodilla de Kylian Mbappé sigue dando que hablar. Este pasado martes, desde el programa 'After Foot' de RMC informaban de un error por parte del Real Madrid en el diagnóstico del delantero francés.

Una información que también confirmó Miguel Ángel Díaz en Deportes COPE: "El Real Madrid, en el diagnóstico inicial, se equivocó de rodilla. En vez de examinarle la izquierda a Mbappé, se le examinó la derecha".

PRESSE SPORTS / Cordon Press Kylian Mbappé, a su llegada a la concentración con Francia

Mbappé se encuentra concentrado con Francia y en la rueda de prensa previa al amistoso que disputa su selección ha desmentido estas informaciones.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Como dije, puede que sea indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones", ha asegurado el jugador del Real Madrid.

Y añadía seguidamente: "Con el Real Madrid, siempre hemos tenido una comunicación muy clara, tanto en Madrid como en París, donde me acompañaban el médico y el fisioterapeuta".

El atacante además ha valorado su estado de forma y sus opciones de jugar contra Brasil este jueves. "Estoy listo para empezar, para ayudar al equipo. El entrenador tomará las decisiones, y estaremos ahí para aceptarlas y dar lo mejor de nosotros, independientemente de la cantidad de minutos que juguemos", afirmó Mbappé.