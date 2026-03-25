Multa y clausura parcial del estadio para el Espanyol por "alteración del orden"

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al Espanyol con una multa y la clausura parcial de su estadio por un encuentro por "alteración del orden" en ese partido.

En el partido ante el Getafe, el acta arbitral señaló que tras la expulsión de José Bordalás, cuando éste se dirigía a vestuarios, se le lanzó agua desde la grada local y al final del partido, cuando el equipo arbitral entraba al túnel de vestuarios, se volvió a lanzar agua desde el mismo sector, que cayó sobre el árbitro principal y el asistente número uno.

Razón por la cual el equipo periquito ha sido sancionado "por un partido por alteración del orden del encuentro de carácter grave, habiendo sido apercibido con anterioridad".

Disciplina "requiere" al Espanyol "para que, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la resolución dictada, en el plazo de 24 horas, comunique a este Comité los sectores que conforman la zona desde la que se produjeron los lanzamientos a los que se refiere el apartado "4.-Público" del acta arbitral, y se cumplirá en los términos previstos en el artículo 57.1 del Código Disciplinario de la RFEF. (Artículo: 107)".

Aunque El Espanyol, tal y como ha informado Quique Iglesias, recurrirá el castigo recibido.

DOS PARTIDOS PARA BORDALÁS

Disciplina además ha sancionado con dos partidos de suspensión al entrenador del Getafe, José Bordalás, por su expulsión ante el Espanyol.

Cordon Press José Bordalás, en un partido del Getafe esta temporada.

El técnico azulón, que fue expulsado en el minuto 87, cumplirá un partido de sanción "por conducta contraria al buen orden deportivo" y otro por "protestas" al árbitro.

El Comité también sancionó, con un partido de suspensión, al segundo entrenador del Mallorca, Diego Gabriel Raimondi, por "conducta contraria al buen orden deportivo".

Se perderán la siguiente jornada por acumulación de amonestaciones los jugadores Nyom (Getafe), Kiko Femenía (Getafe), Pere Milla (Espanyol), Lucien Agoumé (Sevilla), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Denis Suárez (Alavés), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) y Johnny Cardoso.