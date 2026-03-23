La posible sanción a la que se expone Valverde tras su expulsión en el derbi y los partidos que se perdería el jugador uruguayo

La expulsión de Fede Valverde en el derbi contra el Atlético de Madrid podría acarrear una sanción importante para el centrocampista del Real Madrid. Según la información facilitada por Isaac Fouto en 'El Tertulión de los domingos', el jugador uruguayo se expone a una sanción de dos partidos que le haría perderse los próximos compromisos de LaLiga.

La jugada polémica ocurrió en el minuto 77 del encuentro, cuando Valverde realizó una dura entrada sobre Álex Baena en el centro del campo. El colegiado, Munuera Montero, no dudó y le mostró la tarjeta roja directa, una decisión que generó protestas entre los jugadores del Real Madrid y que mantuvo el partido parado durante varios minutos.

Momento de la entrada de Valverde a Baena en el Real Madrid-Atlético

El acta arbitral, clave para la sanción

La clave de la posible sanción reside en la redacción del acta arbitral. Munuera Montero reflejó que Valverde dio una "patada a un contrario sin estar el balón a distancia de ser jugado y con uso de fuerza excesiva", según desveló Isaac Fouto. Esta descripción es la que el Comité de Disciplina suele castigar con la sanción mínima para este tipo de acciones.

El propio árbitro andaluz explicó su decisión en la banda a Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid. "Va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva", le detalló Munuera Montero, en una conversación que Arbeloa agradeció posteriormente en rueda de prensa, aunque mostrando su desacuerdo con la interpretación.

Dos partidos fuera

De confirmarse la sanción de dos partidos, Fede Valverde se perdería los encuentros de LaLiga contra el RCD Mallorca y el Girona FC. El análisis de Pedro Martín, especialista arbitral de 'Tiempo de Juego', también apuntaba a la justificación de la expulsión, argumentando que Valverde "se arriesga a que el árbitro interprete que tiene fuerza excesiva y que te expulse" en una acción donde "no tiene intención de jugar la pelota"