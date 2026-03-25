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SEGÚN L'EQUIPE

En Francia apuntan a otro error del Real Madrid con una lesión de Camavinga

L'Equipe ha informado que el centrocampista se sometió a una resonancia magnética en la pierna equivocada por unas dolencias en el tobillo.

Eduardo Camavinga durante el Real Madrid - Elche en el Santiago Bernabéu

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Eduardo Camavinga durante el Real Madrid - Elche en el Santiago Bernabéu.

Javier Pastor

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1 min lectura

Tras las informaciones que apuntaban a un error en el diagnóstico de la lesión de rodilla de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid. 'L'Equipe' ha informado este miércoles que no sería la primera vez que en el conjunto blanco surge un problema así, pese a que el atacante francés ha desmentido el error en el examen médico.

El diario francés, según sus fuentes, ha contado que también se examinó erróneamente a Eduardo Camavinga, que sufría unas dolencias en el tobillo izquierdo. Según L'Equipe, el centrocampista se sometió a una resonancia magnética y las pruebas se realizaron en la pierna equivocada.

Un hecho que sucedió tras el partido que el Madrid jugó contra el Athletic en San Mamés el pasado mes de diciembre.

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