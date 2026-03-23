Santi Cañizares ironiza en El Tertulión con la roja a Valverde y llama al sentido común: "Es prisión permanente revisable"

El debate sobre los límites del reglamento en el fútbol ha vuelto a encenderse en 'El Tertulión de Tiempo de Juego'. El exportero Santi Cañizares ha defendido con vehemencia que una reciente y polémica patada de Fede Valverde a Álex Baena en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid solo merecía una tarjeta amarilla, rechazando por completo que se pueda considerar una agresión.

Para Cañizares, la acción es un lance del juego y "una clara tarjeta amarilla por una patada de las que se ven en el fútbol", pero ha insistido en que "eso no es, ni es una agresión ni nada de nada".

Una acción de juego, no violencia

Cañizares ha argumentado que la jugada no puede ser calificada de agresión porque forma parte de la dinámica del propio deporte. "Venimos de un fútbol donde eso no era muchas veces ni tarjeta", ha recordado, aunque ha admitido que la sanción con amarilla es correcta para proteger a los jugadores. Sin embargo, considera que una tarjeta roja es una medida desproporcionada.

El matiz clave: balón en juego

A continuación, el periodista Isaac Fouto ofrecía un punto de vista complementario que matiza la discusión. Fouto ha explicado la diferencia fundamental que existe cuando hay un balón en juego: "¿cómo va a ser una agresión?". Según el periodista, el reglamento distingue estas acciones como "juego brusco grave" o "uso de fuerza excesiva", pero no como una agresión directa.

Fouto ha subrayado la importancia de esta distinción, ya que una agresión conlleva una sanción mucho mayor, de "cuatro a doce partidos". Esta aclaración reglamentaria apoya indirectamente la tesis de Cañizares, al confirmar que este tipo de jugadas no se castigan con la misma dureza que un acto violento sin disputa del esférico.