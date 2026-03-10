Petón corona a Marcos Llorente como el jugador más en forma del Atlético: "Tiene picos de juego altísimos"

El Atlético de Madrid ha encarrilado su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones después de su contundente victoria por 5-2 frente al Tottenham en el Metropolitano. El equipo rojiblanco atraviesa un momento dulce, del que se ha hecho eco Petón, analizando el estado de forma del equipo y de algunos de sus jugadores.

Para el colaborador, el conjunto colchonero se encuentra en un “momento excelente”, demostrando una gran facilidad para generar ocasiones de gol y aprovechando los errores del rival. Una situación que contrasta con la del Tottenham, que apenas creó peligro en el área de Oblak y que se vio superado por la contundencia de los locales.

EFE Llorente celebra su gol en el Atlético - Tottenham de los octavos de Champions

Sin confianza para la vuelta

Pese a la abultada ventaja de tres goles para el partido de vuelta en Londres, Petón advierte sobre el peligro de la relajación. “Cuando se va con tanta ventaja, nunca estoy tranquilo”, ha afirmado, insistiendo en que no hay que hacer “experimentos de sobrados”. En su opinión, este tipo de partidos son los que “te puedes complicar tú solo, dependiendo cómo lo afrontes”.

Llorente, el futbolista más diferencial

El Atlético de Madrid está exhibiendo un gran nivel de juego, con “picos de juego altísimos, o sea, de una calidad tremenda”. En este contexto, Petón ha querido destacar la figura de un futbolista por encima del resto. Aunque reconoce el buen momento de muchos, como Griezmann, no duda en señalar a un protagonista principal.

“Fíjate que Griezmann está brillante, que hay un montón de jugadores en buena forma, pero yo creo que Llorente es el que está en el en el grado más alto de todos”, ha sentenciado. Una opinión que refleja el extraordinario rendimiento del centrocampista madrileño en el esquema de Simeone.