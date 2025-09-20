La queja de un aficionado del Real Madrid en el Santiago Bernabéu por el techo retráctil: "Esto es un horno"

El partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Espanyol en el Santiago Bernabéu ha generado un notable revuelo, y no solo por lo ocurrido en el terreno de juego. Durante la retransmisión en vivo del encuentro en el programa Tiempo de Juego, el comunicador Jorge Hevia se ha hecho eco del malestar de uno de los oyentes presente en el estadio. La queja se centra en una de las joyas arquitectónicas del renovado coliseo blanco: su techo retráctil.

Otro día con la cubierta cerrada en el Bernabéu. Esto es un horno" Oyente de Tiempo de Juego Desde el Santiago Bernabéu

Según ha transmitido Hevia, el aficionado ha lamentado las altas temperaturas dentro del recinto, una situación que ha descrito de forma muy gráfica: “Otro día con la cubierta cerrada en el Bernabéu. Esto es un horno”. Ha añadido un detalle que avivaba la crítica del seguidor, comentando con ironía la solución que se ofrecía a los asistentes. "Nos han dejado los abanicos estos de cartón que deben ser más baratos que abrir la puñetera cubierta", ha señalado Hevia, poniendo de manifiesto una queja que parece ganar peso entre algunos madridistas que acuden al estadio. Juanma Castaño también mencionó esta situación en El Partidazo de COPE tras el partido de Champions League.

Alamy Stock Photo El techo del Santiago Bernabéu durante un partido

Críticas al juego del equipo

Más allá de la controversia por la climatización del estadio, el análisis del juego del Real Madrid también ha ocupado una parte importante de la retransmisión. Los oyentes de Tiempo de Juego han ofrecido un resumen contundente del desempeño del equipo sobre el césped, apuntando que, aunque se aprecia una mejora defensiva, el ataque sigue siendo una asignatura pendiente. “En defensa mejor que el año pasado porque presionan, pero en ataque siguen sin jugar a nada”, han afirmado, añadiendo que la falta de dinamismo es evidente: “Si nadie se mueve y nadie se ofrece, hay poquito que hacer”.

Cordon Press Militao celebra su gol, en el Real Madrid - Espanyol

"Lo que no resuelven..."

Esta crítica al rendimiento ofensivo del equipo ha encontrado un eco en las palabras de Paco González, quien tuvo una reacción muy comentada tras el gol de Militao. El tanto del defensa brasileño ha sido visto por muchos como la solución a los problemas en la delantera, o en palabras de González, a "lo que no resuelven" los atacantes. El debate sobre el juego del equipo se ha mantenido vivo durante todo el directo del Real Madrid - Espanyol, donde también ha habido tiempo para analizar el estado de forma de jugadores como Asensio, de quien los oyentes de Tiempo de Juego han comentado que le "han sobrado varios puntitos de haberse creído mejor de lo que es".