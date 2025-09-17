La queja de Juanma Castaño con el techo retráctil del Bernabéu y la decisión del Real Madrid: "El fútbol es un deporte al aire libre"

El nuevo Santiago Bernabéu suele estar rodeado de mucha polémica. Primero por la no insonorización del estadio, que obligó a no poder celebrar conciertos por las fuertes quejas de los vecinos. Hay que recordar que los cantantes que sí que pudieron cantar en el Bernabéu recibieron las multas correspondientes por sobrepasar el ruedo permitido.

Cordon Press Concierto de Manuel Carrasco en el Santiago Bernabéu

Además, en la obra una de las grandes novedades que tuvo el estadio fue el techo retráctil. El club blanco suele utilizar este método, generalmente, en cuando parece que va a llover o también para las bajas temperaturas de invierno. Una decisión tomada para proteger no solo a los jugadores, sino también a todo el público.

El problema es que esta vez, en el partido de Champions jugado este martes contra el Olympique de Marsella también ha estado cerrado. Con esto llegaron, al momento, las criticas tanto del público como de los periodistas por el terrible calor que hizo durante todo el partido.

EFE MADRID, 16/09/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappe celebra su segundo gol durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Olympique de Marsella disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

la opinión de juanma castaño

Por eso, durante El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, director del programa afirmó que "otoño es una época maravillosa en Madrid. Hay una temperatura fantástica durante el día y por la noche se duerme muy bien".

Europa Press Ambiente previo al clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu, a 26 de octubre de 2024, en Madrid (España)

“Yo no entiendo por qué eh el techo del Bernabéu está puesto 'sine die'. El fútbol es un deporte al aire libre. El techo en el Bernabéu es fantástico para evitar las inclemencias de los inviernos duros que puede haber en Madrid”, continuó diciendo.

Además, finalizó diciendo que "una noche como hoy, una noche como hoy donde la temperatura ambiente es espectacular, ¿no es mejor jugar al fútbol a temperatura ambiente que corra que corra un poco el aire? No entiendo por qué el techo no se ha vuelto a abrir nunca". Un argumento que Manolo Lama apoyó afirmando que el Santiago Bernabéu "era una sauna".

canales de WhatsApp

