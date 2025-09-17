el partidazo de cope
La queja de Juanma Castaño con el techo retráctil del Bernabéu y la decisión del Real Madrid: "El fútbol es un deporte al aire libre"
El director de El Partidazo de COPE no entiende por qué el Real Madrid jugó con el techo cerrado su partido contra el Olympique de Marsella en Champions.
El nuevo Santiago Bernabéu suele estar rodeado de mucha polémica. Primero por la no insonorización del estadio, que obligó a no poder celebrar conciertos por las fuertes quejas de los vecinos. Hay que recordar que los cantantes que sí que pudieron cantar en el Bernabéu recibieron las multas correspondientes por sobrepasar el ruedo permitido.
Además, en la obra una de las grandes novedades que tuvo el estadio fue el techo retráctil. El club blanco suele utilizar este método, generalmente, en cuando parece que va a llover o también para las bajas temperaturas de invierno. Una decisión tomada para proteger no solo a los jugadores, sino también a todo el público.
El problema es que esta vez, en el partido de Champions jugado este martes contra el Olympique de Marsella también ha estado cerrado. Con esto llegaron, al momento, las criticas tanto del público como de los periodistas por el terrible calor que hizo durante todo el partido.
la opinión de juanma castaño
Por eso, durante El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, director del programa afirmó que "otoño es una época maravillosa en Madrid. Hay una temperatura fantástica durante el día y por la noche se duerme muy bien".
“Yo no entiendo por qué eh el techo del Bernabéu está puesto 'sine die'. El fútbol es un deporte al aire libre. El techo en el Bernabéu es fantástico para evitar las inclemencias de los inviernos duros que puede haber en Madrid”, continuó diciendo.
Además, finalizó diciendo que "una noche como hoy, una noche como hoy donde la temperatura ambiente es espectacular, ¿no es mejor jugar al fútbol a temperatura ambiente que corra que corra un poco el aire? No entiendo por qué el techo no se ha vuelto a abrir nunca". Un argumento que Manolo Lama apoyó afirmando que el Santiago Bernabéu "era una sauna".
