La razón por la que a Paco González cada vez le gusta menos el Balón de Oro: "Se lo estamos quitando al fútbol"

Se acerca una de las fechas más importantes del calendario, la gala del Balón de Oro, y el Barcelona ya ha confirmado qué jugadores van a estar presentes. Lamine Yamal, Cubarsí, Raphinha y Hansi Flick encabezarán la comitiva del Barcelona para le próximo lunes en París.

Las principales ausencias del primer equipo azulgrana masculino serán Pedri y Robert Lewandowski, que al igual que Raphinha y Lamine Yamal se encuentran entre los finalistas que optan a conquistar el trofeo a mejor futbolista de la temporada 2024-25.

Además, el delantero catalán, ganador del trofeo Kopa en 2024, el Balón de Oro de menores de 21 años, repite entre los candidatos para el de 2025, al que también opta por segundo año consecutivo su compañero en Pau Cubarsí. Por su parte, el técnico Hansi Flick es uno de los cinco nominados al Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de la temporada.

A estos cuatro miembros del primer equipo masculino se sumarán las jugadoras del Barça femenino Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina y Ewa Pajor -las seis azulgranas nominadas al Balón de Oro-, además de Vicky López, que opta a ganar el Trofeo Kopa femenino, y Cata Coll, que se encuentra entre las candidatas al Trofeo Yashin Femenino a mejor portera.

EFE Aitana Bonmatí gana su segundo Balón de Oro consecutivo

Asimismo, tanto el equipo masculino como femenino del Barça optan al premio al mejor club del año. El presidente de la entidad, Joan Laporta, así como los directivos Rafael Yuste, Elena Fort, Xavi Puig y Joan Soler completarán la comitiva azulgrana en París.

la opinión de paco sobre el balón de oro

Además, como ya pasó el año pasado tras conocer que Vinicius no ganaría el Balón de Oro, no va a ir nadie del Real Madrid. Comentando esta información en Tiempo de Juego, Paco González, aseguró que "es que me importa más bien poquito. Además es que me parece que los últimos años lo que se ha convertido ya es e que quien lo gana le pones más plumas al pavo real para que se exhiba más todavía. Entonces, ya como que le estamos quitando el carácter de lo importante al fútbol, que es un deporte de equipo".

Por otro lado, Dani Gil informó que Ronaldinho será el encargado de dar el Balón de Oro el próximo lunes. "La verdad es que este año más hermetismo que que otros años. Por ejemplo, han decidido que los ganadores no sepan absolutamente nada hasta el último momento para precisamente fomentar que estén todos en la gala de del próximo lunes. Pero nos hemos enterado que Ronaldinho, exfutbolista del Paris Saint-Germain y del Barça, va a ser el encargado de entregar el balón de oro masculino", terminó diciendo.

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).