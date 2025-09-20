La reacción de Paco González al golazo de Militao con palo a los delanteros del Real Madrid: "Lo que no resuelven"

El Real Madrid se puso por delante en el marcador ante el Espanyol en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, un partido que se puede seguir en directo a través de Tiempo de Juego de COPE. El equipo blanco ha dominado la posesión del balón durante la primera parte, llegando a un 77%, pero sin generar ocasiones claras de gol, una situación que Alfredo Relaño describía como "balonmano" por la forma en que el equipo movía el balón de un lado a otro sin profundidad. El juego transcurría con el Madrid tocando y tocando, con un activo Mastantuono pidiendo el balón, pero sin que los delanteros encontraran el camino al gol.

Un castañazo para abrir el marcador

Cuando el partido parecía atascado, ha aparecido Éder Militão para cambiar el guion. Manolo Lama justo comentaba que Ancelotti había colocado a Tchouaméni y Valverde por su capacidad de disparo exterior, pero ha sido el central brasileño quien ha roto el empate. En el primer tiro a puerta del Madrid, Militão ha recibido el balón a 30 metros de la portería, ha levantado la cabeza y ha soltado un derechazo brutal que se ha colado en la portería de Dimitrovic. Lama lo ha narrado con su entusiasmo característico: "¡Vaya chicharro de Militão!", exclamaba mientras el Bernabéu celebraba el tanto que ponía el 1-0.

Lo que no resuelven a veces ni los pases con magia ni los remates de los delanteros... Lo resuelve un castañazo" Paco González Director de Tiempo de Juego

El análisis de Paco González

Tras el gol, ha llegado la aguda reflexión de Paco González, que ha lanzado un dardo a la delantera del Real Madrid. El director de Tiempo de Juego ha señalado la ironía de que el marcador se abriera con un recurso tan inesperado: "lo que no resuelven a veces ni los pases con magia ni los remates de los delanteros, lo resuelve un castañazo". Con esta frase, González ha destacado que, a pesar del enorme talento ofensivo del equipo, ha tenido que ser un defensa con un "castañazo de 30 metros" quien desatascara el encuentro, una genialidad que vale su peso en oro.

El gol ha sido especialmente celebrado por los compañeros de Militão, como ha apuntado Miguel Ángel Díaz desde el banquillo. El central se ha estrenado como goleador en partido oficial esta temporada, un momento importante para él después de todo lo que ha sufrido. Díaz ha recordado que el brasileño ya había marcado goles espectaculares en amistosos, como uno "desde el círculo central en Valdebebas contra el Lega", pero este tanto tiene un sabor especial por ser en competición y por la importancia que ha tenido para abrir el marcador.