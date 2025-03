La jugada del partido del Real Madrid por la que Paco González reconoce que "el protocolo del VAR está mal hecho"

El encuentro entre el Real Madrid y el Leganés dejó mucho más que una remontada agónica. Si bien la victoria por 3-2 mantuvo viva la lucha de los blancos por el título de LaLiga EA Sports, también trajo consigo una serie de polémicas decisiones arbitrales que siguen generando debate. Entre ellas, destaca la jugada que originó el penalti a favor del Madrid, anotado por Kylian Mbappé. Una acción que no solo dividió opiniones en los pasillos del Santiago Bernabéu, sino que también provocó que Paco González, periodista de Tiempo de Juego, se pronunciara contundentemente sobre el protocolo del VAR en España.

La jugada polémica

El debate surgió en torno a un penalti señalado a Arda Güler tras un toque de Óscar por detrás, durante una jugada que fue inicialmente revisada por el VAR. En la crónica del partido, se pudo observar cómo el colegiado González Fuertes pitaba la falta, aunque muchos consideraron que la acción no justificaba tal sanción. Miguel Rico, comentarista de Tiempo de Juego, opinó que el penalti "no es", mientras que también expresó dudas sobre otros episodios del encuentro, como una falta inexistente que dio lugar al segundo gol del Leganés. Para él, la jugada que terminó en gol de Mbappé era también discutible, aunque aceptó que se trataba de una de esas faltas "que puedes equivocarte o no", en un partido lleno de contacto.

Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica fue la reacción de Paco González, quien, tras sus compañeros, añadió que "el protocolo del VAR está mal hecho". Su crítica se centró en la falta de acción del VAR para rectificar decisiones que, según él, eran claros errores arbitrales. González hizo alusión a una regla del VAR que, según él, permite que el árbitro no revise jugadas por contacto menor. "Si es así, el protocolo, que como lo he oído tanto, supongo que será así, me parece que está mal hecho", afirmó el periodista, subrayando que la actuación del sistema de asistencia tecnológica no siempre se ajusta a lo que sería lógico y justo en el juego.

la reflexión sobre el protocolo

Las palabras de Paco González sobre el VAR no han sido una crítica aislada. En el pasado, otros expertos y periodistas deportivos han señalado deficiencias en la manera en que el protocolo es implementado en los partidos de LaLiga. Esta jugada concreta entre el Real Madrid y el Leganés se suma a una serie de controversias relacionadas con el sistema que, en muchas ocasiones, no ha logrado corregir lo que parece ser una clara equivocación en el campo.

La jugada que involucró a Mbappé terminó con un gol que, aunque válido en cuanto al reglamento, dejó una sensación agridulce entre muchos aficionados. No solo se cuestionó la existencia de la falta, sino también la capacidad del VAR para intervenir de manera efectiva en situaciones tan determinantes para el desarrollo del partido. Según algunos analistas, el protocolo del VAR debe ser más riguroso a la hora de revisar este tipo de jugadas y no basarse únicamente en la interpretación subjetiva del árbitro en el campo.

EFE Mbappé y Fran García celebran la victoria del Real Madrid ante el Leganés

Por otro lado, la polémica no solo se limita al Real Madrid. En ese mismo partido, se produjo otro error en una jugada de Brahim Díaz, quien reclamó una falta en una acción que, según varios comentaristas, fue un claro ejemplo de cómo el sistema de revisión puede dejar pasar acciones clave. Como señaló Mónica Marchante, "lo que no puede ser es un penalti que no es y que el VAR no rectifique", apuntando a la necesidad de una mayor precisión en la toma de decisiones.

EFE Bellingham celebra con Mbappé el 2-2 del Real Madrid contra el Leganés.

El partido entre el Real Madrid y el Leganés sigue siendo un tema candente en la conversación futbolística de la temporada. Paco González ha dejado claro que el VAR necesita una revisión, pero también es importante recordar que este sistema, aunque diseñado para mejorar la justicia en el fútbol, sigue siendo imperfecto. El debate sobre su funcionamiento continuará, y mientras tanto, el Real Madrid se mantiene en la lucha por el título, aunque con más interrogantes que respuestas.