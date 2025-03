Las dudas de Manolo Lama por el posible penalti no pitado de Bellingham durante el Real Madrid-Leganés: "No lo tengo tan claro"

El Real Madrid ha vuelto este sábado a LaLiga tras el parón de selecciones ante el Leganés en el encuentro correspondiente a la 29ª jornada en Primera División que comenzó a las 21:00h en el Santiago Bernabéu.

rotaciones en el real madrid

Arda Güler fue la gran novedad de un once con rotaciones de Carlo Ancelotti para el duelo liguero del Real Madrid ante el Leganés, con Andriy Lunin y Luka Modric titulares, y descanso de inicio para los jugadores que más tarde llegaron de los partidos con sus selecciones, el uruguayo Fede Valverde y los brasileños Vinícius, Rodrygo y Endrick.

Ancelotti apostó por las rotaciones en el primer partido de los tres que encara en una semana en la que el martes buscará sellar la clasificación para la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, tras el 0-1 de la ida en Reale Arena de San Sebastián. Titulares como Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Vinícius y Rodrygo, iniciaron el partido ante el Leganés como suplentes, aunque luego salieron al campo en la segunda parte.

EFE Luka Modric, durante el Real Madrid-Leganés

La baja por un problema muscular de Thibaut Courtois dio paso en portería a Lunin, Antonio Rüdiger regresó a la titularidad, Modric dirigió el juego y Brahim Díaz se mantuvo titular en el tridente en el que la novedad fue la presencia de Güler, con Kylian Mbappé en punta.

Por tanto, el once del Real Madrid fue el siguiente: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Fran García; Camavinga, Modric, Bellingham; Brahim, Güler y Mbappé.

polémico gol del real madrid

El Real Madrid se adelantó gracias a un gol de Kylian Mbappé desde el punto de penalti. Lanzamiento del francés que fue a lo panenka y que Dmitrovic no pudo detenerlo.

Penalti polémico por el derribo de Óscar Rodríguez sobre Arda Güler que provocó el enfado de la expedición pepinera, aunque el colegiado González Fuertes no cambió de opinión y señaló la pena máxima.

Imagen del polémico penalti en el Real Madrid - Leganés

posible penalti a favor del leganés

Ya en la segunda parte, y con empate a dos en el marcados, se produjo otra de las jugadas polémicas del partido por una acción de Bellingham sobre Diego García.

La primera reacción de Manolo Lama durante la narración del encuentro en Tiempo de Juego desde el estadio Santiago Bernabéu fue muy clara: "Es penalti".

Imagen de la jugada polémica entre Bellingham y Diego García en el Real Madrid-Leganés

"No creo que caiga por el efecto de Bellingham, no me da para penalti", fue la opinión de Paco González una vez vista la jugada repetida.

Para Pedro Martín, especialista arbitral del programa líder de la radio deportiva española, comparó ambos penaltis: "Es más del que ha pitado, pero no es nada ninguna de las dos cosas". Pedro Martín además añadió que si hubiera sido penalti tenía que haber expulsado al jugador inglés.

El exguardameta internacional Santiago Cañizares estuvo comentando el choque en Tiempo de Juego y fue muy claro al exponer su idea sobre esta polémica: "Se han pitado penalti por cosas peores, pero no influye en la jugada y no hay que pitarlo".

Manolo Lama, tras escuchar la opinión del resto del equipo, añadió lo siguiente: "Uno que está delante del portero y otro le mete la mano por detrás y le toca...está cometiendo un error, estás tocando por detrás sin opción de tocar el balón".

"Cuando va a soltar el balón es cuando lo toca. Yo no tengo tan claro que cuando suelte el balón le mete en la mano en cara", concluyó.

