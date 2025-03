La reflexión de Manolo Lama tras el polémico arbitraje al Leganés en el Bernabéu: "En la grada se ha gritado..."

Dos goles de Kylian Mbappé, con un penalti suave a lo Panenka y un gran golpeo a balón parado, impulsaron, junto a un tanto de Jude Bellingham, una remontada vital (2-3) del Real Madrid, que deja el pulso por LaLiga en un mano a mano con el Barcelona, tras un duro castigo a un Leganés que acarició el premio y se marchó molesto con decisiones arbitrales claves.

La primera llega con un dudoso penalti de Óscar Rodríguez a Arda Güller que terminó el Madrid abriendo el marcador. La segunda jugada polémica del partido llegó con una falta a Rodrygo que propició el segundo gol del francés, esta vez de falta.

De hecho, Carlo Ancelotti respondió a la queja del Leganés por las decisiones arbitrales en el penalti y la falta del tercer gol madridista, ya aseguró que también se podía quejar porque un gol del rival denunció era falta sobre Brahim Díaz en el inicio.

"No hemos jugado un mal partido, nos ha faltado equilibrio y por esa razón hemos encajado dos goles que no merecíamos por lo hecho en la primera parte. Nos han sorprendido en dos contras, una podía ser una falta. Como se queja el Leganés nos podemos quejar nosotros también. Son dos situaciones grises que el árbitro ha decidido así. Pudimos gestionar mejor la ventaja, hemos sufrido demasiado", dijo.

"La jugada de Bellingham no la he visto. He visto el penalti y la jugada de la falta. El árbitro ha elegido en los dos casos y en cada jugada se queja un equipo", añadió.

Se quedó con lo positivo 'Carletto' de su equipo en una remontada que corrigió los errores defensivos. "Ha faltado equilibrio en la primera parte, tras el penalti lo debimos manejar mejor. El equipo no estaba bien posicionado pero hemos tenido intensidad porque en la segunda parte lo hemos hecho bien, hemos remontado el partido y al final ganado".

"No recuerdo un partido que no hemos sufrido, hay que sufrir todos juntos, compactos, haciendo todos sacrificios. Así son los partidos, no hay sencillos. Somos conscientes. Hay que sufrir", agregó.

Este es un tema que se debatió en el Tramo Final de Tiempo de Juego, donde Manolo Lama aseguró que “la gente puede estar alterada porque un día te benefician y otro te perjudican. Pero cuando tú, como club, vienes haciendo campañas semanales, haciéndole vídeos a los árbitros que te van a pitar, diciendo que este árbitro te está perjudicando siempre, pues cuando ves cosas como las de hoy, entiendo al vestuario del Leganés”.

“Los árbitros se equivocan para un lado y para otro, pero que tienes que entender que un club que semana tras semana no para de meterse con los árbitros, puedes entender el cabreo que tengan hoy los jugadores del Leganés cuando han visto lo que les ha ocurrido”, continuó diciendo el narrador del Real Madrid.

Además, Pedro Martín, experto arbitral, afirmó que entiende “a los clubes porque al final los clubes solamente se quejan de los errores que les perjudican. Cuando un club hace balance de los puntos que han quitado los árbitros, solamente se acuerda de cuando le perjudican, nunca de cuando le benefician”.

Mientras que Lama le recordó que en la grada del Bernabéu “se gritado corrupción en la Federación. Hoy no es el día para gritarlo”.

