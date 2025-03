Paco González responde al supuesto interés del Real Madrid en Bruno Fernandes: "Sabiendo las cuentas de Florentino Pérez..."

Este domingo, el medio británico Daily Express ha sorprendido con una información que relaciona al Real Madrid con el centrocampista portugués del Manchester United Bruno Fernandes.

Como recuerda el rotativo, Fernandes tiene contrato con el Manchester United hasta 2027, tras haber firmado una extensión de su contrato al inicio de la presente temporada.

Sin embargo, el Real Madrid estaría interesado en hacerse con los servicios de Fernandes para sustituir a Luka Modric, quien en septiembre cumple 40 años, tal y como recoge Daily Express.

La información señala que los actuales campeones de Europa han estado siguiendo de cerca a Fernandes durante los últimos meses, según el Daily Star. Se dice que el Real Madrid ha enviado ojeadores para observarlo en prácticamente todos los partidos del United, tanto en los choques de casa como en los de fuera, a lo largo de las últimas semanas.

EFE Bruno Fernandes, durante un encuentro con el United

Este supuesto interés del Real Madrid en Fernandes plantearía un dilema al United de cara al mercado de fichajes del próximo verano.

La información de Daily Express apunta que el técnico de los 'Diablos Rojos' Rubén Amorim está decidido a no perder a su capitán, pero los directivos del club buscan recortar gastos y recaudar fondos siempre que sea posible ya que la operación rondaría los 90 millones de libras.

respues de paco gonzález

Durante la primera hora del programa de este domingo de Tiempo de Juego, el director y presentador del programa líder de la radio deportiva española, Paco González, se hizo eco de esta información y mostró con claridad su opinión sobre la misma: "Hoy publican en Inglaterra que el Madrid quiere a Bruno Fernandes y que ha hecho una oferta de 90 millones. 90 millones. Lo publica el Daily Express. Tiene 30 años, es buenísimo".

En cuanto a la posibilidad de que haya ojeadores que hayan ido a ver a Fernandes, Paco apuntó lo siguiente: "A lo mejor muchos equipos piden un pase para ver un partido, pero a lo mejor es un ojeador que tiene el Madrid para Inglaterra o un señor que va a ver a otro".

Por otro lado, Paco González mostró dudas del supuesto interés del equipo blanco en el jugador luso: "Pero por un tío de 30 años, que el Madrid pague 90 kilos, sabiendo las cuentas que lleva en la cabeza Florentino Pérez, que hay que amortizar los fichajes y tienen que tener una juventud, me parece imposible".

"Si son gratis, o sea, si llegan libres, sí. Si no, vamos, ni de coña", sentenció.

EFE Luka Modric, durante el Real Madrid-Leganés

Luis Millán, experto en fútbol internacional de Tiempo de Juego valoró así el juego de Bruno Fernandes y la posibilidad de ser el sustituto de Modric en el centro del campo merengue: "Bruno ha rendido siempre más en una posición un poco más adelantada de lo que juega Modric. Es cierto que puede jugar más en el centro del campo, pero es un media punta".

"Lo he dicho para que se sepa que se publica en Inglaterra, además a todo trapo, en la portada del Daily Express, pero yo no me la creo para nada", concluyó Paco González.

real madrid

Dejando a un lado el mercado de fichajes, la actualidad del equipo de Carlo Ancelotti pasa por la reciente victoria anoche (3-2) ante el Leganés, en un mal partido de los blancos y donde la polémica estuvo bastante presente. Además, los de Chamartín tuvieron que remontar después de que el Lega se pusiera 1-2 en el marcador.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran la remontada contra el Leganés.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).