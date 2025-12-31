El número uno del mundo de los dardos, Luke Littler, ha sellado su clasificación para los cuartos de final del Campeonato del Mundo por tercer año consecutivo. El jugador se ha impuesto en octavos a Rob Cross, campeón mundial en 2018, por un resultado de 4-2 en el torneo que se celebra en Alexandra Palace.

CORDONPRESS Luke Littler besa el trofeo de campeón del mundo de dardos en el Alexandra Palace

Una celebración con dedicatoria

La victoria de Littler se ha producido en un ambiente hostil, ya que la mayor parte de los aficionados presentes apoyaron a su rival. Tras ganar, el número 1 del mundo lo celebró de forma airada y se dirigió a los espectadores con ironía. "No me molestan. De verdad que no me molestan. Ustedes pagan las entradas y pagan mi premio, así que gracias por abuchearme", aseguró a 'Sky Sports'.

El jugador, apodado el 'Messi' de los dardos, añadió que nadie en el recinto quería que él ganase. "Nadie quería que ganara, pero una vez más les demostré que estaban equivocados", sentenció Littler.

Los abucheos a Luke Littler no son un hecho aislado en este deporte. Otros jugadores han sufrido el mismo trato por parte del público, como fue el caso de Gerwyn Price, quien llegó a utilizar protectores auditivos durante la edición de 2023 para aislarse del ruido de los aficionados.