Mbappé, lesionado no jugará contra el Betis y es duda para la Supercopa

El Real Madrid que ha anunciado que Mbappé ha sido sometido a unas pruebas de médicas y se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda.

En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar el domingo ante el Real Betis (16:15) en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos del Barcelona, y es más que seria duda para la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante el Atlético de Madrid.

Tras la Supercopa, en la que podría perderse también la final si el Real Madrid supera al Atlético, el conjunto blanco tiene que enfrentarse al Levante el día 17 y al Mónaco en la Liga de Campeones el 20.

El Real Madrid se queda así sin su principal referente en ataque. Es su máximo artillero, con 18 tantos esta temporada, la mitad de los tantos logrados por su equipo. Incluso es el máximo goleador de LaLiga en 2025, con un total de 39 dianas, veinte más que sus perseguidores, el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) y el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid).