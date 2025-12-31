Modric: "Si no hubiera sido futbolista, me habría gustado ser camarero"

El futbolista croata Luka Modric ha concedido una extensa entrevista al medio italiano 'Corriere della Sera' en la que ha repasado su trayectoria profesional y personal. Durante la conversación, el centrocampista ha hecho una sorprendente revelación sobre la profesión que habría elegido si no se hubiera dedicado al fútbol, además de hablar sobre su presente en el AC Milan y su relación con varios de sus entrenadores más destacados.

Preguntado por su vida fuera del campo, Modric ha afirmado que le encanta la normalidad y que nunca se ha sentido superior a nadie. En este contexto, ha confesado cuál habría sido su camino de no ser por el balón: "Si no hubiera sido futbolista, me habría gustado ser camarero”. Una afirmación que no es casual, ya que estudió en la escuela de hostelería de Borik. "Era bastante bueno. Y me gustaba", ha explicado, recordando su formación en el restaurante Marina de Zadar. "Se me daba bien servir bebidas; y en las bodas croatas la gente bebe mucho. Lo único que no me gustaba era fregar los platos", ha añadido.

un repaso a su carrera

El centrocampista ha admitido que desde niño era seguidor del Milan, un sentimiento que nació de su admiración por su "ídolo de la infancia: Zvonimir Boban, el capitán de Croacia que estuvo a punto de ganar el Mundial de Francia 1998". Aunque estaba convencido de que terminaría su carrera en el Real Madrid, ahora se encuentra en el equipo italiano con un objetivo claro: "Estoy aquí para ganar”. El secreto de su longevidad, asegura, es el amor por este deporte: "El secreto es la pasión. La dieta y el entrenamiento son secundarios. Para mantenerse en la cima durante mucho tiempo, se necesita corazón".

EFE EAST RUTHERFORD (United States), 09/07/2025.- Luka Modric of Real Madrid greets the crowd after the FIFA Club World Cup 2025 match between Paris Saint-German and Real Madrid in East Rutherford, New Jersey, USA, 09 July 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/CJ GUNTHER

Relación con sus entrenadores

Modric también ha repasado la relación con algunos de sus técnicos. De Allegri ha destacado su "personalidad increíble", comparándolo con Ancelotti. Sobre Carlo Ancelotti, ha afirmado que "es el número uno" por su forma de ser y sus cualidades en el banquillo, recordando con cariño el vínculo que crearon en Madrid. Sin embargo, ha descrito a José Mourinho como el más duro. "Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario porque por una vez no persiguió al lateral rival", ha desvelado, aunque ha matizado que el técnico portugués "es muy directo con los jugadores, pero es honesto".

El jugador croata no se ha olvidado de Tomo Basic, su entrenador en la infancia, a quien considera el más importante de su vida. "Nos enseñó a lidiar con la injusticia", ha explicado Modric, quien recibió de Basic el impulso necesario para no rendirse cuando le decían que era "demasiado pequeño, demasiado frágil" para ser profesional. "Me aseguró: 'Serás el mejor del mundo'. Sin él, sin sus palabras, nunca habría llegado donde estoy", ha sentenciado.

Finalmente, al ser preguntado sobre el eterno debate entre Messi y Cristiano Ronaldo, ha evitado elegir. Se siente más cercano a Cristiano por haber jugado con él, de quien asegura que "tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar", mientras que de Messi no duda que "también es extraordinario". De cara al futuro, le gustaría seguir ligado al fútbol como entrenador o director técnico, aunque primero cree que todavía tiene "algo que aportar en la cancha”.