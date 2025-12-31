COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

tras un trombo

Roberto Carlos, intervenido de urgencia del corazón en Brasil

El exfutbolista acudió al hospital por un trombo en una pierna y los médicos le detectaron una anomalía cardíaca que requirió una operación inmediata.

Roberto Carlos desmiente los rumores sobre su residencia a través de un comunicado.

Cordon Press

Roberto Carlos desmiente los rumores sobre su residencia a través de un comunicado.

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el

1 min lectura

La leyenda del Real Madrid y de la selección brasileña, Roberto Carlos, ha sido intervenido quirúrgicamente en un hospital de Sao Paulo (Brasil) después de que unas pruebas médicas revelaran un problema en el corazón. El exfutbolista, de 52 años, se encuentra fuera de peligro y estable, aunque permanecerá unas horas más en observación por precaución.

Roberto Carlos

Cordon Press

Roberto Carlos

Un hallazgo durante un chequeo rutinario  

Curiosamente, el motivo inicial de su visita al hospital no guardaba relación con el corazón. Roberto Carlos acudió al centro médico para someterse a unas pruebas por un trombo detectado en una pierna como parte de un chequeo rutinario.

Tras realizarle una resonancia y varias pruebas complementarias, los médicos detectaron que un porcentaje significativo de su corazón no estaba funcionando correctamente. Esta anomalía derivó en la decisión de intervenirle de inmediato para tratar el problema.

Una operación más larga de lo previsto  

La operación, que inicialmente estaba planificada para durar unos 40 minutos, se prolongó hasta casi tres horas debido a complicaciones surgidas durante el procedimiento. El objetivo era implantar un catéter que ayudase a corregir el problema cardíaco.

A pesar de las dificultades, el procedimiento concluyó con éxito y el exjugador se encuentra estable en planta, bajo vigilancia médica. El entorno del brasileño ha transmitido tranquilidad, confirmando que todo ha quedado en un susto, y los facultativos han decidido mantenerlo bajo observación al menos 48 horas para asegurar una evolución positiva.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking