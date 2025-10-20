Paco González defiende a Vinicius de las críticas: "El desquicie que muchas veces tiene él, lo ha provocado contra el Getafe"

El Real Madrid visitaba este domingo el Coliseum para enfrentarse al Getafe con la obligación de ganar para recuperar el liderato tras el agónico triunfo del Barcelona frente al Girona.

EFE GETAFE (COMUNIDAD DE MADRID), 19/10/2025.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol del equipo madridista durante el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports que Getafe y Real Madrid disputan hoy domingo en el Coliseum, en Getafe (Comunidad de Madrid). EFE/Sergio Perez.

Y para conseguirlo, Xabi Alonso sorprendió con un once titular sin Vinicius y Arda Güler y con varias novedades para suplir las bajas por lesión de Huijsen y Ceballos. Unas ausencias que el técnico tolosarra ha cubierto dando entrada en el equipo a Alaba, Bellingham, Rodrygo y Camavinga.

EL REAL MADRID RECUPERA EL LIDERATO CON POLÉMICA

El control del Madrid fue absoluto desde el inicio y era cuestión de tiempo que llegara el gol. Pero el conjunto blanco no encontraba la manera de romper el entramado defensivo azulón. Poco a poco, los pupilos de Bordalás fueron ganando confianza y de las botas de Sancris nació la ocasión más clara de la primera parte con una volea que rozó el palo izquierdo de la portería de Courtois.

Xabi Alonso en la segunda parte buscó más verticalidad con Vinicius y Arda Güler sobre el terreno de juego. El partido, con el paso de los minutos, se fue caldeando con cada balón que recibía el futbolista brasileño, que en el minuto 77 forzó una rigurosa y polémica expulsión de Nyom.

SERGIO PEREZ GETAFE (COMUNIDAD DE MADRID), 19/10/2025.- El colegiado Munuera Montero expulsa al defensa camerunés del Getafe, Allan Nyom, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports que Getafe y Real Madrid disputan hoy domingo en el Coliseum, en Getafe (Comunidad de Madrid). EFE/Sergio Perez.

El Real Madrid supo aprovechar la superioridad numérica y con un gran pase interior de Güler desarmó la defensa azulona. El turco recibió el balón en la mediapunta, giró y asistió a Kylian Mbappé para que marcara el 0-1. Con el enfado todavía en el cuerpo, el Getafe vio cómo Sancris también enfilaba el camino de vestuarios antes de tiempo por una doble cartulina amarilla.

El gol del francés a la postre sirvió al Real Madrid para ganar el partido y recuperar el liderato. Aunque en el tiempo de descuento, la victoria se le pudo escapar al conjunto blanco cuando Courtois bloqueó un disparo a bocajarro de Coba.

PACO DEFIENDE A VINCIUS DE LAS CRÍTICAS POR SU ACTITUD

Durante 'el Tertulión de los domingos' de Tiempo de Juego se habló y mucho de la actitud de Vinicus. Todos los comentaristas criticaron las formas del futbolista del Real Madrid, pero Paco González quiso señalar la gran diferencia que ha existido en este encuentro contra el Getafe respecto a otros.

900/Cordon Press Juan Iglesias defiende a Vinicius durante el Getafe - Real Madrid.

"El desquicie que muchas veces tenía él, hoy lo ha provocado. Lo ha provocado con la cantidad de tarjetas que ha forzado", comenzó diciendo el director de Tiempo de Juego.

Y agregaba: "Lo de hablar, yo creo que lo hace muchas veces, él dirá de todo y también le dirán de todo. Y hay cosas que me pueden hacer hasta gracia, como que vacile a un entrenador diciéndole muy buen cambio. Pero odio que diga 'a Segunda', me parece que es falta de compañerismo".

Paco González reiteraba su opinión y decía: "Con lo que ha desquiciado el partido y a los jugadores con las amarillas. Y con las tarjetas a Kiko Femenía, Nyom y Sancris en vez de desquiciarse él, ha desquiciado al Getafe".