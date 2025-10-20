Juan Iglesias reprocha a Vinicius su actitud: "Dice cosas que faltan al respeto y debería hacer autocrítica porque esto le debilita"

El Real Madrid venció este domingo al Getafe 0-1 y logró recuperar el liderato de Primera División gracias al solitario gol de Kylian Mbappé. Pero el partido, sin lugar a dudas, estuvo marcado por la rigurosa y polémica expulsión de Nyom, que vio la cartulina roja tras cometer una falta sin balón sobre Vinicius en el centro del campo.

José Bordalás, entrenador del equipo azulón, ha sido uno de los primeros en mostrar su enfado a la conclusión del partido y también ha reprochado al brasileño del Madrid unas palabras durante el partido.

Y Juan Iglesias, en los micrófonos de Tiempo de Juego, también ha manifestado su resignación. "Teníamos el partido controlado y esa roja lo cambia totalmente. Me parece, por lo que he visto, que es una expulsión excesiva", empezó explicando a Gemma Santos.

Y añadía: "Creo que si hubiera sido al revés, esa falta no habría sido una roja. Pero son decisiones que toman los árbitros y que no podemos controlar. Estamos jorobados, pero por esa decisión se nos ha escapado el partido".

Al defensa del Getafe se le vio hablando y discutiendo durante toda la segunda parte con Vinicius y, al ser preguntado por Joseba Larrañaga, contestó rotundamente. "Creo que entra al campo con una actitud y unas formas que no son las adecuadas y que no son de respeto hacia el rival. Yo soy de los primeros que defiende los lances y los piques entre jugadores, pero hay cosas que traspasan unos límites y no podemos permitir", explicaba.

"Son palabras que faltan al respeto y no quiero decirlas porque son cosas que se quedan en el campo. Pero creo que Vinicius debería hacer autocrítica para seguir siendo el buen jugador que es. Porque estas cosas le debilitan mucho y debería mejorarlas", reiteraba sobre la actitud del futbolista del Real Madrid.

Para finalizar, Juan Iglesias aseguró que Vinicius "no razona". "Le dices que tiene que aprender a respetar, que es pero para él y sigue diciéndote sus coas. Al final creo que es chocarse con una pared", sentenció.