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Santi Cazorla encabeza la comitiva del Real Oviedo que ha regalado una camiseta del centenario al Papa León XIV
El viaje a El Vaticano forma parte de las actividades por el centenario por el club ovetense
Redacción Deportes
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El Papa León XIV ya tiene la camiseta del centenario del Real Oviedo y algunos obsequios más. Este miércoles, una expedición del club ovetense, encabezada por Santi Cazorla, se vio las caras con Su Santidad en El Vaticano, como parte de los actos del centenario.
Además de la camiseta, al Papa León XIV le entregaron una réplica de la Santina y un ejemplar del libro conmemorativo '100 años de barro & cielo'.
Junto a Cazorla, viajaron capitanes y entrenadores del primer equipo masculino y femenino, así como del Real Oviedo Vetusta y del Real Oviedo Genuine, acompañados por miembros del cuerpo institucional y de la Fundación Real Oviedo, patrocinadores y representantes del club.
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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