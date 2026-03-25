Alfredo Relaño habla claro sobre el esperpento del Real Madrid con la lesión de Mbappé: "El peor ridículo que le recuerdo nunca al Madrid, propio de Pepe Gotera y Otilio"

El periodista Alfredo Relaño ha mostrado su total estupefacción ante el error en el diagnóstico de la lesión de Mbappé por parte del Real Madrid. Durante su intervención en 'El Partidazo de COPE' junto a Joseba Larrañaga, ha calificado la situación de "incomprensible" y ha lanzado una dura crítica contra los servicios médicos del club, que ya habían sido cuestionados anteriormente.

Un desprestigio enorme para el Madrid

Relaño no ha dudado en comparar la gestión del caso con una chapuza de "Pepe Gotera y Otilio", manifestando su sorpresa por la cadena de fallos. Para el periodista, este error es especialmente grave al tratarse de una figura de talla mundial: "Estamos hablando de un jugador que todo lo que le ocurra es noticia mundial, y lo que le ha ocurrido es que le, menos mal que no era una operación, solo era un diagnóstico".

En su análisis, el colaborador ha expresado que el fallo supone un "desprestigio enorme para el Madrid". Ha planteado, con ironía, la posibilidad de que los médicos se equivocaran de pierna durante la prueba: "Le metían las dos piernas en un mismo tubo, en un mismo escáner y se fijaron en la que no era, pero vamos, es realmente cómico".

Finalmente, Relaño ha concluido con una reflexión que ilustra la gravedad potencial del error si se hubiera llegado a una intervención: "Hombre, imagínate si es una operación, la opera la otra rodilla buena, ¿no? Ya hubiera sido ya una cosa de locos".

Ha terminado con un juicio lapidante al calificar la situación como "el peor ridículo que le recuerdo al Madrid nunca".